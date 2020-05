New York Ve věku 91 let zemřel jazzový bubeník Jimmy Cobb, který se proslavil hlavně spoluprací s legendárním trumpetistou Milesem Davisem. Informaci sdělila rozhlasové stanici NPR vdova po hudebníkovi Eleana Tee Cobbová. Cobb byl nejdéle žijícím spolutvůrcem nejprodávanějšího jazzového alba všech dob, Davisova Kind of Blue.

Cobb zemřel v New Yorku na rakovinu plic, oznámila Cobbová. Ještě před několika lety její manžel často vystupoval.

Jimmy Cobb hrál během své kariéry s mnoha jazzovými legendami, ale vrcholem jeho kariéry bylo pravděpodobně členství v Davisově sextetu. V roce 1959 vyšlo album Kind of Blue, které je dodnes považováno za milník v dějinách jazzu.