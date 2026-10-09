Kopecký dosáhl mezinárodního věhlasu, přispěl k rozvoji českého moderního sklářského umění. Byl spojen s pražskou Vysokou školou uměleckoprůmyslovou, kterou absolvoval a na níž učil. Umělecká rada školy Kopeckému podle rektora Jindřicha Vybírala udělila čestný akademický titul.
Kopecký se narodil 26. listopadu 1931 ve Svojanově na Svitavsku. Původně studoval na sklářských školách v Kamenickém Šenově a Novém Boru. Setkal se zde s významnými osobnostmi českého sklářství René Roubíčkem a Stanislavem Libenským. Na pražské uměleckoprůmyslové škole studoval v ateliéru monumentální malby a skla profesora Josefa Kaplického.
Za svou tvorbu Kopecký získal mezinárodní i národní ceny. „Již na počátku své umělecké dráhy se podílel na úspěchu československého pavilonu na světové výstavě Expo 58 v Bruselu, kde získal zlatou medaili. Jeho díla byla následně představena také na světových výstavách Expo 67 v Montrealu a Expo 92 v Seville,“ uvedla Kroftová.
Z Kopeckého tvorby vynikají monumentální realizace pro architekturu. Výtvarně propojoval sklo, malbu a prostorové umění. Umělecký projev se pohyboval mezi geometrickým řádem a spontánní expresí, a to s mimořádnou citlivostí k barvě, prostoru a materiálu. „Svobodným a často experimentálním přístupem překračoval tradiční hranice sklářské tvorby a stal se jedním z nejvýraznějších představitelů českého poválečného výtvarného umění,“ sdělila Kroftová.
„Jeho svébytné pojetí ‚ošklivého skla‘, živelně rozlévané barvy na pomezí performance, ale také citlivé geometrické objekty z vrstveného tabulového skla dokládají autorovu totální uměleckou svobodu. Stejnou svobodu poskytoval svým studujícím,“ napsal ČTK rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze Vybíral.
Staří mistři
Kopecký od roku 1990 do roku 2008 vedl ve škole ateliér skla. Umělecká rada školy mu podle rektora letos udělila čestný akademický titul, doktorát honoris causa. Kopecký v roli pedagoga vychoval silnou generaci uměleckých osobností. Kolegové na vzácnou a inspirativní osobnost nepřestanou vzpomínat, uvedl Vybíral.
„Svým studentům předával nejen rozsáhlé odborné a umělecké zkušenosti, ale především odvahu k samostatnému myšlení, experimentování a hledání vlastního výtvarného výrazu,“ uvedla Kroftová. První Kopeckého ženou byla letos v lednu zesnulá grafička a výtvarnice Alena Kučerová.
Mezi Kopeckého významná tuzemská díla patří výtvarné řešení nádraží v Havířově nebo monumentální mozaiková stěna pro sklárny Kavalier v Sázavě. Jeho realizace se uplatnily rovněž v zahraničí, mimo jiné v Japonsku, Nizozemsku a ve Spojených státech.
Kopeckého díla obsahují světové i domácí sbírky. Jsou mezi nimi Victoria and Albert Museum v Londýně, Corning Museum of Glass ve Spojených státech, Národní muzeum moderního umění v Kjótu, Národní galerie Praha a Uměleckoprůmyslové museum v Praze. Mezi Kopeckého ocenění patří The Bridgestone Museum Prize v Tokiu z roku 1984 či Cena ministerstva kultury za přínos v oblasti výtvarného umění z roku 2008. V roce 2021 byl uveden do Síně slávy Mezinárodního sklářského sympozia v Novém Boru.