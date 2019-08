Ve velkofilmu o Dubčekovi ztvární postavu Brežněva Francouz Depardieu. Na snímek ale zatím nejsou peníze

PRAHA Film nikdy nenatáčel. A přesto věří, že mu nyní pod rukama roste kasovní trhák. Slovenský producent Andrej Leca chystá celovečerní snímek s názvem Lidská tvář – svoboda nebo smrt, který má mapovat osud československého politika a vůdčí osobnosti pražského jara 1968 Alexandra Dubčeka.

Film by měl mít premiéru v roce 2021, tedy přesně 100 let od Dubčekova narození. Pokud se ale sejdou finance. Ty mají sahat do astronomických výšin. Rozpočtem mezi 4,5 až 11 miliony eur se projekt může vyšvihnout mezi nejdražší díla slovenské kinematografie.



Přestože se produkci potřebné peníze zatím získat nepodařilo, věří v sílu zvučných jmen. Pod snímkem je podepsán scenárista Karol Hlávka, jenž stál u zrodu filmu Fontána pro Zuzanu. Režie se má ujmout světoznámý chorvatský režisér Lordan Zafranovič. Konzultantem a supervizorem bude prý proslulý polský filmař Krzysztof Zanussi. A sovětského vůdce Leonida Brežněva si podle Lecy zahraje francouzský herec a držitel ruského občanství Gérard Depardieu.

Alexandr Dubček roku 1991.

„Oslovili jsme ho, protože je to velká herecká osobnost a navíc se nám na tuto roli velmi hodí. S jeho producentem jsem komunikovali asi půl roku, vše proběhlo v nejlepším pořádku a dohodli jsme se,“ řekl Leca s tím, že smlouva je podepsána a v září se s Depardieuem sejdou v Paříži a budou řešit podrobnosti natáčení.

„Všechny herce oslovujeme s tím, že jde o poselství, že lidskost je v politice důležitá,“ doplnil Leca a prozradil, že produkce kontaktovala i hrdinu amerických akčních filmů devadesátých let Stevena Seagala. Ten je podobně jako Depardieu znám svým rusofilstvím a od roku 2016 má ruské občanství.

„Oslovili jsme Stevena Seagala s našim projektem a nabídkou na ztvárnění postavy bojovníka, hrdiny a vůdce Basmačů Ibrahima Beka. Zatím jsme dostali zprávu od jeho produkce, že potřebuje vidět scénář,“ řekl Leca.

Steven Seagal s Alexandrem Lukašenkem

Podle producenta zatím není jasné, kdo bude hrát hlavní roli Alexandra Dubčeka. „Oslovili jsme několik velkých světoznámých herců a do října chceme finální jméno zveřejnit. Bude to určitě bomba,“ tvrdí producent. Jasno už je naopak prý o obsazení Dubčekovy matky. Tu ztvární slovenská herečka Barbora Bobuľová.

Jednu z rolí hodlají producenti svěřit i herečce Jitce Frantové Pelikánové, která na československém plátně zářila právě v šedesátých letech a pak emigrovala do Itálie. „Počítáme s ní, ale zatím neprozradíme, jakou roli ztvární,“ uzavřel Leca.

S pomocí politiků

Úskalím filmu je ale na slovenské poměry ambiciózní rozpočet. Producenti přesto doufají, že se jim podaří získat sponzory, a to i díky podpoře z nejvyšších pater politiky.

S žádostí o záštitu přišli producenti za preméry Česka Andrejem Babišem (vlevo) a Peterem Pellegrinim (uprostřed).

Nad projektem podle nich už převzali záštitu slovenský premiér Peter Pellegrini i jeho český protějšek Andrej Babiš. „S panem Babišem jsem měl osobní setkání a představil jsem mu náš záměr natočit film jako poselství lidskosti v politice, což symbolizuje právě Alexander Dubček,“ sdělil LN Leca. Žádost o záštitu dostane údajně i slovenská prezidentka Zuzana Čaputová.

Odmítavě se k chystanému filmu prozatím staví Audiovizuální fond SR, který zamítl žádost o finanční dotaci. Odůvodnil to například tím, že projekt je přehnaně ambiciózní, chybí mu jasné téma a zasahuje příliš široké historické období na to, aby mohlo být zpracováno v časovém rámci celovečerního filmu. Jasnou koncepci prý postrádá samotný scénář.

Pod ním je podepsán slovenský scenárista Karol Hlávka. Podle Leci se na scénáři v těchto dnech ještě intenzivně pracuje. „Scenárista Karol Hlávka nyní v Praze usilovně tvoří a pracuje. Můžu prozradit, že už jsou napsány například scény ze života Dubčekových rodičů, období po první světové válce, momentálně se pracuje na scénách z Dubčekova strhujícího dětství,“ prozradil Leca.

Kyrgyzstán i Turecko

V Česku má koprodukci zajišťovat Daniela Nelly Jenčíková z Miracle Film, manažersky se na něm podílí i bývalá komunální politička Terezie Holovská. O podporu z českého Státního fondu kinematografie producenti prozatím nepožádali, v tuzemsku nicméně shánějí vlivné sponzory. „Neevidujeme ani žádost o filmovou pobídku. Nějaká žádost ale může v budoucnu přijít,“ řekl LN mluvčí Státního fondu kinematografie Jiří Vaněk.

Předseda Federálního shromáždění Alexandr Dubček.

Projekt je budován jako mezinárodní koprodukce. Kromě Slovenska a Česka se na něm podle Leci podílí i Rusko, Francie, Kyrgyzstán, Itálie, Norsko, Turecko, USA či některé státy bývalé Jugoslávie.

Filmovému uvedení bude podle tvůrců předcházet vydání knižní podoby příběhu. Připravuje se i rozsáhlá výstava uměleckých děl s tematikou Lidská tvář – svoboda, nebo smrt. Hudbu k filmu má vytvořit slovenský skladatel Vladimír Godár.

„S režisérem Lordanem Zafranovičem jsme se rozhodli, že kromě kinofilmu vytvoří Leca Production i velký strhující seriál, ságu rodu Alexandra Dubčeka,“ dodal Leca.