Ve větru se zapálenou svíčkou. Můj vlastní film je úmorný, myslí si Casey Affleck

KARLOVY VARY Snímek Světlo mého života, který na festivalu v Karlových Varech představil Casey Affleck, je citlivý portrét bolestného vztahu rodiče a dítěte v drsném a nevypočitatelném světě.

Herec a nyní už podruhé také režisér celovečerního filmu Casey Affleck přivezl do Karlových Varů spolu se svým novým filmem i představitelku jedné z hlavních rolí Annu Pniowskou. Ve snímku hrají otce a dceru, která ovšem musí předstírat, že je chlapec.

Svět se totiž teprve začíná vzpamatovávat z krize, již způsobil smrtící virus, který zahubil bezmála všechny ženy včetně dívčiny matky. Svět jaksi funguje (třeba v něm teče voda z kohoutku, jezdí auta a vlaky a lidé dostávají příděly potravin), nějak se (povídá se) řeší i nové přírůstky ženského pokolení, ale mentálně je to z rovnováhy vyvedený svět tvořený výhradně muži. Ženy či dívky, pokud se náhodou objeví, se mohou snadno stát lovnou zvěří.

Jedenáctiletá Rag je proto v krajním ohrožení a otec s ní (z ne úplně jasného důvodu) podniká v rychle přicházející zimě dlouhou cestu, během níž někdy stanují v přírodě, jindy se usídlí v opuštěném domě nebo opatrně zajdou do zchátralého města. Každé setkání s lidmi (muži) je důvodem k nejistotě a obavám, byť někdy se naopak ukáže, že dobrý člověk ještě žije – jako starý, křesťanské víře oddaný muž jménem Tom, který spolu se dvěma spolubydlícími obývá dům po rodičích hlavního hrdiny. Nebezpečenství a násilí se však vrší a od začátku je jasné, že nakonec půjde o život. Cesta s Rag je jako chůze ve větru se zapálenou svíčkou, která svítí a hřeje, ale bylo by tak snadné o ni přijít.



V dobrodružném příběhu zasazeném do postupně odhalované fiktivní dystopické budoucnosti není těžké spatřit alegorii každodenních rodičovských obav o potomky, snahy připravit děti na svět, který není zdaleka tak příjemný a ušlechtilý, jak bychom chtěli. Casey Affleck sám sebe režíruje jakožto laskavého, korektního a trochu přeopatrného otce, který zoufale touží mít všechno pod kontrolou, nakonec však musí stejně doufat, že si jeho dcera bude umět poradit sama. „V jednu chvíli si otec uvědomí, že jeho dcera má celý vlastní vnitřní svět, který je na něm už nezávislý,“ okomentoval to Casey Affleck při debatě KVIFF Talk, kterou absolvoval v neděli po projekci svého filmu. Než k tomu ale dojde, snaží se otec dceři v dojemných a trochu nešikovných promluvách vysvětlit, jaký je svět a jaký by být měl – od toho, že je špatný rasismus či sexismus, až po to, jak se rodí děti a co je to menstruace.

„Když jsem ten film znovu viděl, říkal jsem si, bože, to je tak úmorné, jde scéna za scénou a ta moje postava tam pořád mluví a mluví a něco hrozně otravným způsobem vysvětluje,“ svěřil se Affleck a dodal, že je asi dobře, že to tak působí, protože o tom ten film je. „Ale je to opravdu úmorné,“ uznal. Velkou skromnost projevil i při zhodnocení možného výchovného dopadu filmu na diváky. „Ano, má postava se tam snaží něco vysvětlit třeba o sexismu, velmi zjednodušeně, samozřejmě. Ale jinak si nemyslím, že by ten film přinesl o mnoho víc než trochu dočasné zábavy, pokud něco.“

Na tom, jak moc trapně bylo zúčastněným při natáčení oněch vysvětlovacích scén, se Casey Affleck s Annou Pniowskou při debatě úplně neshodl. „To, že to na plátně vypadá tak trapně, je díky tomu, že to trapné bylo. Hodně trapné,“ prohlásila dvanáctiletá herečka rezolutně. Afflecka toto přiznání zjevně trochu zaskočilo. „To je tedy vážně... veselé, zas tak trapné se mi to nezdálo... Anna je ale profík, je velmi vyspělá a inteligentní osoba,“ vybruslil nakonec ze situace. „A všechno bylo samozřejmě pod kontrolou, na place byli její rodiče.“

Režisér při debatě vysvětlil i to, proč v jeho filmu hraje možná překvapivě významnou roli náboženství. „Uvažovali jsme nad tím, jaký by ten svět bez žen byl, a jedna z odpovědí zněla, že by v něm asi trochu fungovalo něco jako vězeňská kultura. Ve vězení je často hodně přítomná víra, lidé tam zažívají hrozné období a může je to přivádět ke spiritualitě.“