Ve vězení jsem se naučil vážit si žen, říká představitel Franty ze seriálu Most!

PRAHA Zdeněk Godla jde v posledních letech z filmu do filmu a od poloviny ledna se každé pondělí objevuje na obrazovkách České televize v seriálu Most! Občas i dvakrát za večer, protože hraje i v detektivní sérii Rapl. Přesto se o něm stále mluví jako o neherci. V rozhovoru pro Magazín Pátek Lidových novin, který vyjde 8. února, se rozhovořil i o svém pobytu ve vězení. Server Lidovky.cz vám z rozhovoru přináší ukázku.

LN: Dostal jste pět a půl roku za loupežné přepadení. Jak to, že tak moc, když sazba může být i nižší? Došlo tam k nějaké rvačce?

Ne, to vůbec ne. Ale bylo nás víc a tam je hned vyšší sazba. Vloupal jsem se tam, to jo, ale pak jsem tam seděl, jako sedím teď tady s vámi, a jediné, co jsem udělal, bylo, že jsem vzal z ledničky vodku a napil jsem se.

LN: Může vězení člověka napravit?

Ti lidé, kteří vás tam dají, tomu věří. Ale není to pravda. Je čistě na vás, jaký si tam uděláte režim. Nikdo vás tam nepřevychová, když to sám nechcete.

LN: Ani nějaký psycholog tam není, který by vězňům pomohl najít jinou životní cestu?

Ale ano, psychologové tam jsou, ale nikdo za nimi nechodí. Tam se učíte od lidí. A často se tam naučíte ještě horším věcem, než za které sedíte. Ven vylezete jako ještě horší člověk, než jste býval. Ale máte tam hromadu času na přemýšlení. Řekl jsem si, že takhle to nechci. Že se tam nechci vracet. Věděl jsem, že chci ven a zařídit si život jinak.



Za to jsem se i modlil. Protože tam se musíte přizpůsobit těm lidem. Nechtěl jsem dělat rajóny (uklízet), abych tam nebyl za nějakou smažku. To dělali takoví slabí jedinci. Kdybyste tam šla třeba vy, tak jste mezi nima. To ale není dobrý. Jsou tam lidi, kterým zaplatíte, oni to udělají za vás a vy dostanete pochvalu. Tam si musíte hlídat svoje zázemí. Ve vězení je taková pověra, že když k vám někdo přijde na cimru, tak si k vám nesmí sednout na postel. Protože to jste pak za koště. Takže jsem si hlídal postel. Musíte se zkrátka vyznat.



LN: Co člověka vězení naučí?

Ježiš… Strašně moc vás to naučí. Mě to naučilo vážit si ženské, holky. Předtím jsem si jich nevážil. Když byla některá ošklivá, tak jsem se jí vysmíval. Vůbec jsem nechápal, že každá ženská má svoji krásu. Ničeho jsem si nevážil. Ve vězení jsem nejvíc toužil po tom, aby mě někdo miloval. A já mohl milovat ji. Láska mi strašně chyběla. Protože když jste tam třeba už tři roky a každý den jdete spát, zdá se vám třeba hezký sen a pak se vzbudíte a vidíte zase jen ty samé držky, kterým smrdí z pusy, tak to je strašné. V životě už bych se tam nevrátil!

