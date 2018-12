Večer tvrdé kritiky a dvou tanců. V soutěži StarDance skončila Daniela Písařovicová

PRAHA Osmý večer taneční soutěže StarDance na zbývajících pět soutěžních párů tradičně přitvrdil - tanečníci nyní museli za večer předvést hned dva tance. Překvapili Pavla Tomicová s Markem Dědíkem, kteří předvedli zároveň nejhorší i nejlepší tanec večera. V soutěži pak skončila Daniela Pisařovicová s Michalem Mládkem, kteří nezískali diváky na svou stranu.

Herec Jiří Dvořák s partnerkou Lenkou Norou Návorkovou, předvedli tradičně silné tance. Jejich paso doble probíhalo poněkud netradičně na Osudovou symfonii Ludvíka van Beethovena. Porotce Zdeněk Chlopčík byl nesmířlivý. „Byli jste úplně mimo,“ohodnotil jejich výkon. V rychlém quickstepu zase vsadili na popovější muziku. Porotci v obou případech ale i tak pochválili propracovanou choreografii a pár obdarovali slušným počtem bodů.

Herečka Veronika Arichteva a její partner Michal Necpál si od porotců vyslechli ostrou kritiku. Hlavně k jejich druhému, kterým bylo paso doble. Porotce Zdeněk Chlopčík páru řekl, že jim jejich emoce nevěří. „Já jsem vám z toho absolutně nic nevěřil, sorry,“ řekl bez ostychu.

Daniela Písařovicová a Michal Mládek začali nejdříve tancovat paso doble na energický židovský klezmer. Porota ocenila Danielino zlepšení a shovívavý byl i jindy přísný Zdeněk Chlopčík. Ne však v druhém kole - jejich quickstep měl podle Zdeňka Chlopčíka zase tu vadu, že měla Daniela špatné postavení těla. Tento pár si nakonec od diváků vysloužil nejméně hlasů a v soutěži skončil.

Taneční pár David Svoboda a Veronika Lálová to měli ozvláštněné tím, že tančili úplně jiné tance, než zbytek tanečních párů. Vyšly na ně totiž rumba s valčíkem. Ani jedním si ale porotu na svou stranu příliš nenaklonili. V rumbě byl Svoboda podle porotce Zdeňka Chlopčíka nejistý v základním kroku. U valčíku mu zase porotkyně Tatiana Drexler vyčetla špatné pokládání nohou.



Rozhodně zajímavý večer si ale ale prožili Pavla Tomicová s Markem Dědíkem. Při quickstepu, který měl být choreografií džungle (tomu odpovídala i zvolená píseň I Wanna Be Like You z disneyovského filmu Kniha džunglí) herečka upadla, což se podepsalo i na výsledném nejslabším hodnocení večera. Při druhém tanci, energickém paso doble, si ale hned spravila reputaci. Jejich podání skladby z opery Carmen si vysloužilo téměř absolutní hodnocení a stalo se po právu nejlepším tancem večera.