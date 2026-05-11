Večerníčky zaujaly v zahraničí, festival v Annecy uvede O pejskovi a kočičce

Festival představuje výběr nejzajímavějších televizních projektů z celého světa. Významný evropský festival animovaného filmu Monstra Lisbon Animation Festival zařadil letos v březnu seriál do soutěžní sekce Family Programme 3+.
„Animovaná tvorba je s Českou televizí neodmyslitelně spojená a podpora původní produkce pro děti patří dlouhodobě k našim prioritám. Uvedení seriálu O pejskovi a kočičce na prestižním festivalu v Annecy ukazuje, že tato strategie má smysl, a to i v mezinárodním kontextu,“ uvedl generální ředitel České televize Hynek Chudárek.
Festival v Annecy je považován za nejprestižnější světovou událost v animovaném filmu. Účast seriálu O pejskovi a kočičce, kterému svůj hlas propůjčil Marek Eben, je o to významnější, že jde o první český seriál, který byl vybrán do této soutěžní kategorie.
„Nové zpracování příběhů Josefa Čapka do podoby večerníčku nebylo vůbec snadným úkolem a z výsledku mám obrovskou radost. Po několika letech usilovné práce vznikl seriál, který respektuje původní látku a výtvarno, a přesto je v tom nejlepším slova smyslu moderní,“ konstatovala kreativní producentka České televize Barbara Johnsonová.
Současná tvorba večerníčků klade důraz na moderní digitální animaci, ale vychází i z kvalitních literárních předloh. Vlastního zpracování se tak dočkal tuzemský komiksový fenomén Čtyřlístek nebo večerníček Jezevec Chrujda na motivy knih spisovatele Petra Stančíka, který ještě před televizním uvedením získal ocenění na festivalu Anifilm 2022.
Mezi oblíbené večerníčky se řadí také Maxipes Fík, který se poprvé objevil na televizních obrazovkách před 50 lety, 14. května 1976. Veselé příběhy mluvícího, chundelatého a trochu přerostlého psa Fíka a jeho přítelkyně Áji si brzy získaly oblibu nejen u dětských, ale i u dospělých diváků, a jejich poetice a humoru podléhají stále nové a nové generace těch nejmladších. Úspěšné jsou i zvukové nosiče. V současné době je k zhlédnutí na iVysílání České televize.
V loňském roce Česká televize poprvé udělila Večerníčkův řád šesti významným tvůrcům, kteří přispěli k výjimečné kvalitě české televizní tvorby. Oceněnými jsou herec Jiří Lábus, dramaturgyně Marie Kšajtová, scenáristka Hana Lamková, režisér Michal Žabka, výtvarnice Lucie Dvořáková a animátor David Filcík.
Slavnostní předání cen zahájilo výstavu Večerníček slaví 60 let, která byla pro návštěvníky otevřena ve Strahovském klášteře.
Večerníček se na obrazovce někdejší Československé televize poprvé objevil v neděli 2. ledna 1965. Na dobrou noc se tehdy dětem vysílala pohádka Kluk a kometa, kterou lze považovat za první večerníčkovský příběh.
Na typickou znělku s klanícím se chlapečkem si diváci počkali do srpna téhož roku, kdy jim Večerníček poprvé popřál dobrý večer před pohádkou O televizním strašidýlku. První večerníčky byly hrané a vyprávěné. Prvním kresleným byly v říjnu 1967 Pohádky ovčí babičky, které namluvila Jiřina Bohdalová.