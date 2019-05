Velkofilm Jan Žižka se dočkal oficiálního plakátu. Ten nápadně připomíná Hru o trůny

PRAHA Upřené pohledy a bitva za zády. Velkofilm Jan Žižka představil plakát, kterým chce zabodovat hlavně u zahraničních diváků. Režisér Petr Jákl spolupracuje na nejdražším českém filmu v historii s hollywoodskými profesionály.

Z filmového plakátu shlížejí zleva hvězdy Roland Møller (Torak), Sophie Lowová (Kateřina), Ben Foster (Jan Žižka), Michael Caine (lord Boreš) a Til Schweiger (Rožmberk). Vizuál plakátu je určen hlavně pro zahraniční distribuci, kam ale snímek vstoupí pod prostým názvem Medieval (Středověk).

Promo plakát k filmu Jan Žižka (2019). Režie: Petr Jákl.



„Od samého začátku byl záměr udělat tento film pro celý svět. Já doufám, že se nám to daří, a díky zájmu distributorů z nejrůznějších zemí světa se to snad i potvrzuje. Jména jako Michael Caine prostě na plakátu pomůžou. Oficiální plakát do českých kin pak bude samozřejmě i o našich hercích,“ popisuje Petr Jákl. Filmový plakát nicméně velmi připomíná stylem populární Hru o trůny. Upřené pohledy odhodlaných hrdinů a v pozadí zuřící ohromná bitva.



Snímku se také pomalu rýsuje konkrétní datum premiéry. „Pokud vše půjde podle plánu, tak se od letošního podzimu do začátku příštího roku budeme věnovat obrazové a zvukové postprodukci. V první polovině roku 2020 by pak měla být premiéra,“ odhaduje Jákl.

Žižkův zlatý poklad

Snímek Jan Žižka je projektem, který režisér Petr Jákl se svým týmem připravoval celých osm let. Film zpočátku operoval s rozpočtem 50 milionů korun, ale částka se nakonec vyšplhala na desetinásobek. To z Jana Žižky dělá nejdražší český film všech dob.

Jákl neponechal nic v náhodě a pozval si ke spolupráci hollywoodské profesionály. Jana Žižku produkuje Cassian Elwes, který stojí za desítkami známých filmů včetně oblíbeného Klub poslední naděje. Střihačem snímku je pak Steven Rosenblum (Statečené srdce, Pearl Harbor).