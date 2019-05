Velký návrat kapitána Picarda. Nový Star Trek v první ukázce sází na známou tvář

VESMÍR/PRAHA Když je Hvězdná flotila v bryndě, musí zpět povolat holohlavou legendu, kapitána Jeana-Luca Picarda (Sir Patrick Stewart).První krátká ukázka toho prozrazuje velmi málo. Zatím není jasné, kdy bude mít seriál Star Trek: Picard premiéru.

Jean-Luc Picard zestárnul. Kapitánskou pozici ve Hvězdné flotile pověsil na hřebík a čas nyní tráví na rodinných vinicích ve Francii. Jenže teď se děje něco mimořádného a Hvězdná flotila potřebuje svého hrdinu zpět. To je ve zkratce to jediné, co se dá vyčíst z krátké ukázky, kterou televize CBS divákům představila.

O konkrétním ději zatím nic nevíme. Kromě Sira Patricka Stewarta v titulární roli si v seriálu zahrají i Santiago Cabrera, Isa Brionesová, Allison Pillová nebo Harry Treadway.



Seriál Star Trek: Picard je zasazen do hlavní linie tohoto univerza a tak přímo navazuje na Picardovo působení ve Star Trek: Nemesis z roku 2002. Seriál se tak jasně odlišuje od tří hollywoodských Star Trek filmů režiséra J. J. Abramse, které se odehrávají v alternativním vesmíru, mimo tuto dějovou linku.



Admirál přítomen

Když Patrick Stewart dostal v roce 1987 nabídku na hraní v seriálu Star Trek: Nová generace, neměl o seriálu téměř žádné ponětí. Jeho agent mu údajně také poradilvzít roli jen proto, že očekával, že bude seriál rychle zrušen. Star Trek nová generace ale naopak zářil - dočkal se sedmi sérií a čtyř celovečerních filmů. Picardova role se tak stala pro Stewarta tou nejznámější.

„Když jsme na jaře 2002 dotočili poslední film z Nové generace, cítil jsem, že můj čas ve Star Treku se nachýlil ke svému přirozenému konci,“ napsal herec v srpnu 2018 na svůj Twitter. „Je tedy nečekaným, ale velmi příjemným překvapením, že se cítím svěží a připraven na svůj návrat do role Jean-Luca Picarda. Spolu s ním budu objevovat nové galaxie,“ dodal.

Síla pro fanoušky

Stewart jeden z podnětů pro svůj návrat vysvětloval takto: „V minulých letech jsem často slýchával příběhy o tom, že Nová generace přinášela divákům útěchu, pomohla jim vyrovnat se s těžkým obdobím jejich životů nebo že jim Jean-Luc Picard poskytl v něčem vzor. Cítím, že jsem připraven se z těchto důvodů do role vrátit.“

Návrat Picarda je ale jen kapkou v moři jménem Star Trek - chystají se totiž další nové seriály. Když televize CBS v roce 2017 uvedla moderní verzi Star Treku s podtitulem Discovery, tak šlo o takový divácký úspěch, že televize oslovila scenáristu a producenta Alexe Kurtzmana (filmy Star Trek, Star Trek: Do temnoty). Ten má natočit kromě Picarda další tři nové seriály ze světa Star Treku. Kurtzman má s CBS uzavřenou od roku 2018 smlouvu na pět let v hodnotě 25 milionů dolarů.