Věnuje se místo psaní nákladným koníčkům? George R. R. Martin zakoupil historickou železnici

SANTA FE Spisovatel George R. R. Martin nedávno sliboval, že využije karanténní izolace na to, by dopsal Vichry Zimy (Winds of Winter). Nadšenec do lokomotiv Martin je ale jedním ze tří kupců, kteří nedávno zakoupili historickou železnici v Novém Mexiku.

Spisovatel, který v Novém Mexiku trvale žije, se na koupi železnice spojil s provozovatelem sítě kinosálů Billem Banowským a majitelkou tanečního institutu NDI Catherine Oppenheimerovou. Zhruba třicetikilometrová trať z města Santa Fe do města Lamy je v provozu od roku 1879. Historické lokomotivy na ní pak zhruba z roku 1920. Trojice plánuje trať revitalizovat a kromě atrakce pro turisty z ní udělat například lákavou lokaci pro filmaře. Na George R. R. Martina je ze strany fanoušků jeho knižní série Píseň ledu a ohně (nemluvě o fanoušcích seriálové adaptace od HBO) vyvíjen velký tlak. Od vydání minulé knihy uplynulo již bezmála devět let na nová je stále v nedohlednu, ačkoliv Martin prohlásil, že mu koronavirová izolace pomáhá ve psaní. „Ukryl jsem se na bezpečném místě v doprovodu jednoho ze svých zaměstnanců. Nechodím do města a vlastně ani ven. Abych řekl pravdu, více času než v reálném světě trávím v Západozemí. Píšu každý den,“ svěřil se spisovatel v polovině dubna. Na internetu se téměř neustále internetu objevují dohady o tom, že Vichry zimy vyjdou ještě ten samý rok nebo dokonce ještě ten samý měsíc. Zatím se ale nic neděje vůbec nic fanoušci jen čekají. Martin by si měl nicméně pospíšit, protože mu chybí do skončení ságy ještě jedna knih nazvaná Sny jara (Dreams of Spring) a fanoušci mají kvůli spisovatelovu vysokému věku obavy, že svůj magnum opus dokončit nestihne. Martin navíc přiznal, že dopisování ságy není vůbec jednoduchá věc. „Bojuji s tím už několik let. Vichry zimy nejsou ani tak román, jako spíš tucet románů, každý s jiným hlavním hrdinou, každý s jinými vedlejšími postavami, nepřáteli, spojenci a milenci. Je to velká výzva“ popsal v předloňském rozhovoru pro The Guardian. Pan spisovatel

George R. R. Martin se narodil v roce 1948 v New Jersey a psát začal už jako dítě, kdy spolužákům prodával strašidelné povídky. Během studia žurnalistiky na vysoké škole v Illinois pokračoval s tvorbou krátkých příběhů. Je oblíbeným a hodně čteným autorem i mezi dalšími spisovateli, jeho knihy čte například Margaret Atwoodová nebo Neilem Gaimanem, který přiznal, že knihy od Martina čte od patnácti let.