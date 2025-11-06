Zemřela herečka Věra Křesadlová. Tvář nové vlny a manželka Miloše Formana

Věra Křesadlová se zpěvu a výtvarnému umění věnovala už od mládí, zpívala v Kühnově sboru. Při studiu na pražské střední uměleckoprůmyslové škole vystupovala s amatérskou bigbítovou kapelou Crystal. Právě na jednom z vystoupení si jí všiml režisér Miloš Forman a obsadil ji do svého filmu Konkurs.
Snímek pojednával o fiktivním konkurzu do Divadla Semafor. A právě díky svému hereckému výkonu v tomto filmu Křesadlová místo v tehdy velice populárním souboru okolo Suchého a Šlitra skutečně získala, působila zde od roku 1963.
Její tvář se následně objevila ve výrazných snímcích nové vlny: Menzelových Skřiváncích na niti a Zločinu na dívčí škole, Passerově Intimním osvětlení, Jirešově Žertu či Papouškově Nejkrásnějším věku. V 90. letech pak na svou kariéru ze zlatých časů československého filmu navázala, když se v menších rolích objevila ve Svěrákově Akumulátorovi I či třeba Hřebejkově filmu Medvídek. Naposledy se před kamerou objevila před devíti lety Pohádkách pro Emu a v seriálu Přístav.
Jak upozorňuje ČTK, Křesadlová po skončení působení v Divadle Semafor pracovala na Pražském hradě jako správcová rezidence prezidenta Václava Havla. Později se vrátila ke své původní profesi výtvarnice. Věnovala se ruční výrobě vitrážových lamp ve stylu Tiffany.
Věra Křesadlová byla mezi lety 1964 a 1999 manželkou Miloše Formana, spolu měli dvojčata Petra a Matěje, další výrazné postavy českého filmu i divadla. Po režisérově emigraci syny vychovávala sama, rodina se od roku 1968 až do pádu komunismu společně sešla jen čtyřikrát.
„Na naší svatbě byl filmový štáb Věry Chytilové, který hledal lokace. My jsme den předtím u ní byli na návštěvě. Hodně jsme se s ní kamarádili. Teda Miloš hlavně. Tam jsme se prořekli, že bude svatba,“ vzpomínala ještě loni na svatbu se slavným režisérem.
Po srpnových událostech přitom původně Křesadlová s malými syny vyrazila za Formanem do Francie, kde tehdy natáčel. Režisér však následně odjel pracovně do USA a herečka zůstala ve Francii sama; po dohodě s Formanem se proto následně vrátila s dětmi zpět do Československa. S hercem, režisérem a dramaturgem Janem Kratochvílem měla ještě syna Radima.