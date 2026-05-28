Kočka ze Záběhlic. Zemřela zpěvačka a herečka Věra Nerušilová, bylo jí 91 let

Na přání rodičů rodačka ze Zlína vystudovala střední ekonomickou školu, ale její duše toužila po zpěvu. Stala se členkou Československého souboru písní a tanců, v němž se seznámila se svým budoucím manželem Zdeňkem Nerušilem.
Prošla několika divadelními scénami, například Divadla Na Fidlovačce, Divadla ABC, kde hrála v muzikálu Pan Kaplan má stále třídu rád, účinkovala v pražské Malostranské besedě v Šansonovinkách a Barování nebo v Balbínově poetické hospůdce.
Na jevištích účinkovala i v pokročilém věku. „Byla naší nejstarší stálou účinkující,“ uvedl herec Filip Rajmont, který moderuje s hereckou kolegyní Sandrou Novákovou v pražské Malostranské besedě zmíněné Barování. Právě v něm Nerušilová, rodačka ze Zlína, loni slavila 90. narozeniny.
Její poslední jubileum rovněž připomněl Český rozhlas v pořadu Tobogan s moderátorem Alešem Cibulkou. Mezi hosty, které si Věra Nerušilová do Toboganu pozvala, byli textař Michal Horáček, herec Miroslav Hanuš a pianista Václav Tobrman.
Několik menších rolí ztvárnila také ve filmu a v televizi, například v pohádce Kouzelník Žito, Zoufalci, Kdyby tisíc klarinetů nebo seriálech Vlak dětství a naděje či Arabela se vrací aneb Rumburak králem Říše pohádek.
Byla členkou vokální dívčí pěvecké skupiny Inkognito kvartet a v 60. letech krátce zpívala se Spirituál kvintetem. Spolupracovala také s mimem Jaroslavem Čejkou a vystupovala se zpěvačkou Martou Němcovou v dětských muzikálech