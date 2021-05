Více scenáristů z rasově znevýhodněných menšin. Netflix a Sky spustí nový projekt

LOS ANGELES Společnost Netflix a televize Sky ve spojení se scenáristkou Bishou K. Aliovou (Sexuální výchova Ms. Marve) spustily pilotní projekt, jehož snahou je učinit televizní seriály více rasově inkluzivními.

Cílem nového projektu je dostat do televize a streamovacích služeb nové talenty ze znevýhodněných rasových a etnických menšin. Začínající scenáristé musí často obrazně nechat svůj minulý život za sebou, aby dostali v televizi nejistou příležitost. To je pochopitelně psychicky i finančně náročné, navíc to ještě neznamená úspěch. Do toho se přidala pandemie, která přiměla potenciální zaměstnavatele šetřit a dávat přednost jistotám zaběhnutých jmen.

Scenáristka Bisha K. Aliová.

„Bojím se toho, že nás pandemie vrátí o mnoho kroků zpět. Budeme se bát zaměstnávat nové talenty. Proto je musíme podporovat a učinit vše proto, abychom se nejevili jako rizikové investice,“ sdělila Aliová deníku The Guardian. „Vše je to o budování důvěryhodnosti. Proto tento projekt dá scenáristům první zářezy na televizní pažbě, nové kontakty, učitele kreativní partnerství, která snad vydrží i do budoucna,“ dodala



S nápadem na projekt přišla Aliová na základě vlastních zkušeností. Před čtyřmi lety na sociální síti Facebook publikovala hojně sdílený příspěvek o tom, že začít v branži je finančně velmi náročné a prakticky nedostupné pro zájemce s malým příjmem. „Systém je namířen proti těm, co vydělávají málo, hlavně proti ženám jiné barvy pleti než bílé. Nemyslím, že je v tomto odvětví dostatek možností finanční podpory,“ napsala.

Svůj projekt pustila scenáristka spolu se zábavním gigantem Netflixem a televizí Sky, největší evropskou satelitní platformou. Právě pro britskou mutaci Netflixu by mělo šest vybraných kandidátů tvořit.

Podle výroční zprávy britské vládní agentury Ofcom je v televizi pokrok v rasové inkluzivnosti stále velmi pomalý. Nový projekt by mohl pomoci ke změně. Zájemci se mohou přihlásit do 18. června.