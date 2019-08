VIDEO: Černobílý strach židovského chlapce. Z traileru k Nabarvenému ptáčeti běhá mráz po zádech

Praha Tvůrci snímku Nabarvené ptáče, který byl vybrán do hlavní soutěže benátského festivalu, zveřejnili oficiální český trailer. Černobílý film režiséra Václava Marhoula vypráví o putování židovského chlapce za druhé světové války. Z ukázky je patrné, že film nebude pro slabé povahy.

Marhoulovo veledílo na motivy bestselleru Jerzyho Kosińského dorazí na plátna českých kin 12. září 2019. Čeští diváci si už nyní mohou z ukázky o délce necelých tří minut udělat názor na to, jak silný film bude. „Já chci domů!“ křičí hlavní dětský hrdina Petr Kotlár na konci traileru a divákovi běhá mráz po zádech.

Židovští rodiče se snaží zachránit svého malého syna před transportem do koncentračního tábora. Pošlou ho k tetě na venkov, kamsi do odlehlého místa ve východní Evropě. Teta však umírá a chlapec zůstává sám. Vydává se na pouť zemí, která je zmítána válkou. Během svého putování se setkává s tím nejhorším, co se v lidech skrývá. Naděje v mladém srdci ale neumírá.



To, že se jedná o skutečně kvalitní snímek dokazuje fakt, že válečné drama Nabarvené ptáče bylo vybráno do hlavní soutěže Mezinárodního filmového festivalu v Benátkách a bude soutěžit o Zlatého lva. Český film se naposledy do prestižní benátské soutěže dostal před pětadvaceti lety, kdy se do Itálie podívala komedie Jiřího Menzela Život a neobyčejná dobrodružství vojáka Ivana Čonkina.



Hlavní postavu černobílého snímku ztvárnil teprve devítiletý Petr Kolár, pro kterého šlo o hereckou premiéru. Zbytek hereckého obsazení je ale opravdu světový - v Marhoulově filmu se objeví Harvey Keitel (Hanebný pancharti, Pulp Fiction), Stellan Skarsgård (nyní nejznámější asi jako Boris Ščerbina ze seriálového hitu Černobyl) nebo Udo Kier (Dogville, Armaggedon).



Mezinárodní filmový festival v Benátkách se koná od 28. srpna do 7. září a jedná se o 76.ročník.