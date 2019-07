VIDEO: Clarinet Factory mají nový animovaný klip díky spamové schránce

Čtyřčlenný pražský dechový ansámbl Clarinet Factory, který si postupně vyšlapává svou nadžánrovou hudbou cestu nezávisle na státních hranicích, okouzlil svou společnou skladbou s Alanem Vitoušem Bird Song z alba Out of Home (2010) mladou ruskou animátorku Ekaterinu Novostrujeva a vznikl malebný animovaný klip, který zároveň uvádí první Ekaterinin autorský film The Girl - bird. Lidovky.cz jej uvádějí v premiéře.

„Mám dojem, že se s Clarinet Factory nyní nacházíme v tak trochu ‚filmovém období‘. První vlaštovkou je právě klip Bird Song, který k nám doputoval až z ruského Jekatěrinburgu. Jak přesně na nás Ekaterina přišla, nevíme, ale je vtipné, že její mail psaný lámanou češtinou skončil ve spamu naší manažerky a před vymazáním jej zachránila jen letmo zahlédnutá zmínka o Clarinet Factory. Aktuálně navíc jednáme o dalším použití naší hudby ve filmu, víc zatím ale prozradit nemohu,“ říká kapelník Clarinet Factory Jindřich Pavliš. Filmové zářezy však nejsou zdaleka jedinými úspěchy Clarinet Factory v zahraničí. Během posledního půl roku se úspěšně jako první z České republiky dostal ansámbl do oficiálního výběru poroty hned dvou významných hudebních veletrhů. Na podzim to byl showcase v rámci world music festivalu Mundial Montréal v Kanadě a v květnu showcase v rámci Classical: NEXT v holandském Rotterdamu. Z obou prezentací vyšli Clarinet Factory s výbornými reakcemi i přijetím a výsledkem je například aktuální turné v kanadském Ontariu, kde je v první polovině července čeká šest koncertů. „Konkrétně třeba na Sunfest, kterým naše kanadské turné startujeme dvěma koncerty, přichází až zhruba 250 000 lidí, další zastávky jsou pak na Kultrún world music festivalu v Kitcheneru a českými krajany ve spolupráci s ambasádou pořádaný koncert v Torontu,“ přibližuje program turné Pavliš. Za zmínku v této souvislosti jistě stojí, že s řadou předchozích zahraničních vystoupení Clarinet Factory vypomohla Česká centra a lokální ambasády ČR, nicméně aktuální turné i další koncerty přicházejí už přímo za kapelou díky vybudovanému renomé a posbíraným kontaktům, což může být inspirací i pro další tuzemské muzikanty s koncertními ambicemi mimo ČR.