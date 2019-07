VIDEO: Čtvrtníček se vysmívá filmařům, kteří kritizují Českou zbrojovku. Přijeďte si zapicat, vzkazuje

Praha Herec Petr Čtvrtníček natočil video, v němž se vysmívá signatářům, kteří kritizují karlovarský festival za to, že se nechá sponzorovat Českou zbrojovkou. „Sorry, že tam s vámi nemůžu být, ale já jedu do zbrojovky. Vybrat si novou pistoli,“ ironicky vzkazuje do Karlových Varů.

„Vážím si zbrojovky, naší strojírny, která nám dělá dobré jméno už od První republiky,“ říká Čtvrtníček ve videu z jedoucího vlaku. Videem naráží na rozruch kolem toho, že mezi partnery letošního mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary je i uherskobrodský výrobce ručních zbraní Česká zbrojovka. ‚Festivalové odzbrojení‘. Filmaři nechtějí, aby festival ve Varech platila Česká zbrojovka Téměř čtyři desítky herců, režisérů a producentů s účastí zbrojovky nesouhlasí, a proto zaslaly vedení karlovarského filmového festivalu otevřený dopis. „Festival systematicky a hrdě promítá důležité filmy, které často mluví o násilí, nespravedlnosti, korupci či potírání lidských práv. Zve a podporuje filmaře ze zemí, kde se kvůli represivním režimům nemohou svobodně vyjadřovat a točit. Vážíme si toho, a právě proto nás zpráva o financování festivalu Českou zbrojovkou zklamala,“ píšou v dopise režiséři Jan Hřebejk, Tereza Nvotová, Vladimír Michálek, Juraj Nvota, Vít Klusák nebo herci Jana Plodková, Anna Šišková, Anna Geislerová či Zuzana Kronerová. „Tak hele, vy signatáři, kdybyste si náhodou místo toho svého breku chtěli pořádně „zapicat“, tak v našem střeleckém klubu, tam máte vždycky dveře otevřené,“ pokračuje Čtvrtníček. Z ironického podtextu, který je mu hodně vlastní, je znát, že si z uměleckých kolegů dělá legraci.

Čtvrtníček video nahrál v úterý na facebookový účet kapely Buzerant, kterou vede společně s hercem Leošem Nohou. Během prvních dvaceti hodin úsměvné video sdílelo dva tisíce uživatelů. Známý český herec sklidil pod příspěvkem pozitivní reakce. „Čtvrtníček opět trefa do černého. Tentokrát do uplakaných neslavných, co by rádi byli slavnými skrze aktivismus,“ píše uživatel Lukáš Jiří Stanovský.

‚Mrzí nás, že podpora této prestižní akce je skupinou filmařů znevažována.‘ Komora se postavila za Českou zbrojovku Za Českou zbrojovkou ostatně stojí i Hospodářská komora České republiky. „Společnost striktně dodržuje národní i mezinárodní zákony i svůj vlastní Etický kodex, který nastavuje velmi přísná pravidla obchodního styku. Její výroba a vývoz jsou v souladu se všemi v České republice udělovanými licencemi a politikou ČR i Evropské unie v oblasti obranného průmyslu,“ uvedl mluvčí komory Miroslav Diro.