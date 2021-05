VIDEO: Dirty Old Dogs skládají v českém veteránu poctu Quentinu Tarantinovi

Neo-psychedelic rockoví Dirty Old Dogs vydávají album Let’s Burn Heaven Again, které je od 21. května dostupné na všech streamovacích platformách. Desku doprovází retro laděný videoklip stejnojmenné skladby, jehož režie se chopil režisér hudebních klipů Mohamed Al Hashme. Lidovky.cz jej uvádějí v premiéře.

„Písně alba jsme tvořili zhruba dva roky. Hledali jsme zvuk vystihující téma desky. Z původní intimní zpovědi o mém rozchodu, nemoci hlasivek a existenční krizi vznikl během celosvětové pandemie příběh bolestivých změn, bez kterých nelze dojít katarze,“ říká frontman, kytarista a zpěvák Tomm Prochazka (ex-Nylon Jail).

„Jedním z těchto prožitků bylo i ukončení spolupráce s naším bubeníkem a kamarádem Vojtěchem Pietrem, se kterým jsem hrál přes čtrnáct let. Album Let’s Burn Heaven Again symbolizuje rituál vypálení něčeho krásného a milovaného, co by nás ale samotné vnitřně sežehlo na uhel, pokud bychom sami neškrtli zápalkou.“

Ústřední téma nahrávky, očistu ohněm, zpracovala kapela nejen hudbou, ale i třemi videoklipy. Těch se chopili tři režiséři, mezi nimiž je i frontman skupiny Prochazka. Hlavní a jedinou postavou aktuálního klipu Let’s Burn Heaven Again je zpěvačka Veronika ´Reimi´ Kudlíčková. Ta propůjčila kapele také svůj hlas, a to do refrénu zfilmované skladby.

V záběrech, kterými autoři skládají poctu kultovním filmům Quentina Tarantina, se Kudlíčková prohání ve veteránu Škoda Laurin & Klement. Pro účely natáčení jej ze své soukromé sbírky zapůjčil sběratel Vítězslav Zezula. Tento vůz se objevil například v seriálu České televize Četnické humoresky.

Dirty Old Dogs vznikli v roce 2015. Vyhráli kapelní klání Boom Cup 2017 a díky vítězství v soutěži Jump into Colours vystoupili na Colours of Ostrava. Zahráli si také na Colour Meeting festivalu nebo Ostravě v ulicích. Začátkem roku 2020 odehráli klubové turné po Německu. V červnu se chystají například na hlavní pódium festivalu Hradecký slunovrat v Hradci nad Moravicí, kde zahrají jako vítězové loňského kola festivalové soutěže Welcome scéna.

Kapela v budoucnu chystá vydat album i na vinylových nosičích. Distribuce se chopilo české vydavatelství Indies Scope.