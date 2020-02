VIDEO: ‚Hleď na můj svícen.‘ Tomáš Klus natočil oplzlou písničku k dokumentu V síti

Text písně - JE DOMA MÁMA? Je doma máma?

Nebo ti můžu zavolat Jen mezi náma Zůstane tajemství bitů Vstaň ukaž se mi S tím tělem můžeš na mola Stékám si po dlaních k zemi Bez molekul citu Beru si do slizkejch pracek Špinavý nádobí Čum na mě než budeš zvracet Nechtěj mě nazlobit Ukaž mi andělské chmýří Než opadá ti časem Svlékni se víš kam tím mířím Svym čertím ocasem Uvízlas v síti A teď mi svítíš do špeluňky Všechny tvé buňky Mnou tmavnou Roste tvá zvědavost A pavouk nemá dost To jediné co mu dělá dobře Je call Je doma máma? Přišel jsem z práce a mám chuť Až budeš sama Nech se mnou chytit Pošli mi více Netrap mě prosím Hleď na můj svícen Mlč o tom kdo jsi Co je to za stavy Nejde mi to zastavit Nechci tě celou Jen ne bez hlavy Být tvoji celou Mě začíná bavit Dolů s tím županem Nebo tě prásknu Miluju u pannen Potírat lásku Uvízlas v síti A teď mi svítíš do špeluňky Všechny tvý buňky Mnou tmavnou roste tvá zvědavost A pavouk nemá dost To jediné co mi udělá dobře Je call Je doma máma?!