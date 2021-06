VIDEO: Jan Fic to stejně zkouší. Tentokrát v osmdesátkové estetice

Pochází z Rybníků na Znojemsku, ale od maturity žije v Brně. Ve třinácti letech propadl kouzlu blues a o pár let později začal experimentovat s výrobou vlastních bluesových hudebních nástrojů. Dnes má vlastní úspěšnou značku ručně vyráběných kytar a dalších drnkacích nástrojů Red Bird Instruments. V letech 2011-2019 vedl brněnskou bluesovou kapelu The Weathermakers, kterou dovedl např. do finále mezinárodní soutěže Blues Aperitiv nebo celostátního finále Porty. Založil také recesistickou ultratrampskou kapelu The Honzíci. V roce 2018 vydal sólový debut Město, který se setkal s velmi pozitivním ohlasem u posluchačů i odborné veřejnosti. Roku 2020 na úspěch navázal albem Potom. Oba tituly produkoval Martin E. Kyšperský, významná postava domácí alternativní scény a frontman skupiny Květy. Ficovu koncertní kapelu tvoří členové Květů a další výrazné osobnosti brněnské alternativní a jazzové scény.