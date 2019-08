VIDEO: Jožin z bažin bodoval i podruhé. Podívejte se, jak ho zahrála kapela Metallica

Metallica, 18. srpna, program koncertu Intro: The Ecstasy of Gold (Ennio Morricone song) Intro 2: Hardwired Intro



Set:

Hardwired The Memory Remains (rozřířené outro) Ride the Lightning Harvester of Sorrow The Unforgiven Here Comes Revenge Moth Into Flame Sad but True The Day That Never Comes Frantic One Master of Puppets For Whom the Bell Tolls Creeping Death Seek & Destroy

Přídavek: Spit Out the Bone Nothing Else Matters Enter Sandman