VIDEO: Kapela The Flaming Lips bere koronavirus vážně. Fanouškům zahrála v plastových bublinách

LOS ANGELES Americká alternativní kapela The Flaming Lips vystoupila v noční talkshow Stephena Colberta. Vládní nařízení o ochranných pomůckách a bezpečné vzdálenosti nebrala na lehkou váhu - vystoupení odehrála v plastových bublinách a gumových rukavicích.

Lidé po celém světě si zvykli na to, že vídají své oblíbené hudebníky a kapely přes online prostředí nebo televizními záznamy z obýváklů či koupelen. The Flaming Lips, kapela, která drží mimochodem světový rekord za nejvíce odehraných koncertů během jednoho dne (osm), na to jde z jiného úhlu.

Pro vystoupení v populárním pořadu The Late Show with Stephen Colbert si muzikanti přichystali něco speciálního. Každý z členů kapely má svou vlastní plastikovou bublinu. O něco menší bubliny mají i členové publika. Gumové rukavice pro frontmana Wayna Coyna jsou už jen bonus.



Zvolená píseň Race for the Prize z roku 1999 navíc vypráví o dvou vědcích ženoucích se za objevením léku na v textu nepojmenovanou nemoc.