VIDEO: Longital vydávají nové album, první klip Slová je o tichu

Bratislavská skupina Longital vydává v pátek 20. září jubilejní desáté album s názvem Mauna. První zveřejněnou písní a zároveň videoklipem je skladba Slová, kterou Lidovky.cz uvádějí v premiéře. Pražský křest alba proběhne 5. října v Paláci Akropolis.

Po vydání zatím posledního alba Divoko, nominovaného na slovenské album roku, se kromě společného koncertování všichni tři členové skupiny, tedy zpěvačka a baskytaristka Shina, kytarista Daniel Salontay a bubeník a klávesista Marián Slávka, věnovali svým sólovým studiovým projektům. Tyto čerstvě nabyté zkušenosti se odrážejí i do členitosti nového alba Longital Mauna.

Ústředním tématem alba je ticho a o něm se zpívá i na prvním singlu Slová. „Je to o situaci, kdy víte, co chcete říct, ale nenacházíte to pravé slovo. Jako bych nalistovala místo ve slovníku a to konkrétní slovo, které hledám, bylo vygumované, nebo mi najednou připadalo divné, nesrozumitelné. Možná je to nějaká porucha nebo spíš intuitivní ztráta slovníku, abych méně mluvila. Takhle mi ticho vstupuje do života - a to je něco, co by se v dnešní době mnohým hodilo,“ říká Shina.

Autory videoklipu jsou režisér Braňo Vincze a kameraman Viktor Cicko, scénu a ideu klipu navrhl tanečník a designér Michal Heriban.

Longital Slová - official video from Longital Band on Vimeo.

Album Mauna vychází 20. září na labelu Slnko Records a Longital na něm opět spolupracovali s dlouholetými souputníky, producenty a aranžéry Ondřejem Ježkem a Slavem Solovicem. Na nahrávkách se setkávají novátorské instrumentace s orchestrálními pasážemi, klavírními plochami i návratem k elektronickým prvkům.