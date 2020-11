VIDEO: My Name Is Ann objela svět a vrací se s novým klipem

Po šesti letech vydává hudební projekt My Name Is Ann nový singl Falling Down, který předznamenává plánované třetí album Radical Valentine. Singl vyšel v pátek 20. listopadu a videoklip k němu nyní uvádějí Lidovky.cz v premiéře.

Duší elektronického projektu My Name Is Ann je česká producentka a hudebnice Lenka Morávková. Toto alter ego bylo poslední dobou v její tvorbě na druhé koleji kvůli jejímu dalšímu projektu s unikátním nástrojem z českého skla, Bohemia Cristal Instrument, díky kterému Lenka absolvovala několik evropských a amerických turné, vystoupila na řadě známých festivalů a částečně nyní žije v Los Angeles na exkluzivním vízu pro výjimečné umělce.

Nyní však nadešel čas i na její původní projekt, se kterým vydala debutové album Reciclatge už v roce 2007. Lenka Morávková říká: „My Name Is Ann je pro mě domov, moje prvorozené dítě, které je přesným odrazem toho, kdo jsem v každém momentu a fázi života. I když jsem tuhle linku musela posledních pár let upozadit kvůli BCI, potřebuju tenhle divoký projekt a hudbu k životu, a to i ke svojí mentální i tvůrčí rovnováze.“

Skladbu Lenka Morávková začala psát už před lety v Los Angeles před prvním americkým turné My Name Is Ann. „Vůbec jsem netušila, o kom a o čem je. Ten příběh se odehrál až o pár měsíců později a splnil se do puntíku. Někdy mám pocit, že díky hudbě mám možnost nahlédnout do budoucnosti. Ty skladby jsou do jisté míry sebenaplňující proroctví, nabízí mí klíč k přicházející realitě. Často mě to i děsí, protože se dozvím něco, co slyšet zrovna nechci a raději bych se nechala překvapit,“ směje se autorka.

„Vlastně bych chtěla touhle skladbou říct – nebojte se přiznat svou zranitelnost, nedokonalost, nejistoty, slabosti,“ dodává. „Předstírat stabilitu a dokonalost za každou cenu nás nakonec sežere zaživa. Přiznat si vlastní kolapsy a projít jimi na druhou stranu je znak síly. A myslím, že to dvojnásob platí v současné době, kdy spousta z nás nejen na hudební scéně bojuje o holé přežití. Zhroutit se je někdy to nejpřirozenější a nejlepší, co můžete udělat pro krok dopředu.“

Skladbu napsala a produkovala Lenka Morávková, která je také autorkou scénáře a taneční klip produkovala. Natáčelo se na zřícenině hradu Zbirohy a přilehlém skalním městě Kalich nad Malou Skálou v Českém Ráji, které je jedním z autorčiných českých útočišť. Lenku v něm doprovází chameleonka Malkowich a dvě věrné tanečnice, které jsou součástí projektu My Name Is Ann už od prvního turné – sesterské duo Svatava a Šárka Kobzovy z tanečního studia Elements Community.

Skladba Falling Down je první vlaštovkou nového alba s pracovním názvem Radical Valentine, které by mělo vyjít v nadcházejícím roce a bude doprovázeno dvěma dalšími singly.