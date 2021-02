VIDEO: Na novém klipu s Tomášem Liškou spolupracovala skotská výtvarnice

Mezinárodní kapela Invisible World, kterou vede přední český kontrabasista a skladatel Tomáš Liška, přichází s novým klipem ke skladbě Another Thing to Think About z aktuálního alba Hope. Album vyšlo na podzim minulého roku. Vedle muzikantů z Turecka nebo Srbska doplňuje sestavu na několika skladbách také kurdská zpěvačka Sakina Teyna. Autorkou nového klipu je skotská výtvarnice Brigid Collinsová.

„Potkali jsme se asi před dvěma lety na koncertě v Edinburghu. My jsme tam končili v klubu The Jazz Bar týdenní turné po Skotsku a Brigid si přišla koupit nějaké desky a zpěvník. Po čase mi napsala, jak ji moje hudba inspiruje při tvorbě a jestli bych souhlasil s použitím jedné skladby do nového projektu, který právě dokončovala,“ vzpomíná na začátek spolupráce Tomáš Liška. Sérii dosavadních drobných spoluprací oba umělci prozatím uzavírají právě videoklipem Another Thing to Think About. „Navrhl jsem Brigid, jestli by mi nechtěla na některou ze skladeb z nové desky udělat klip. Výběr jsem nechal na ní a dlouho s tím váhala. Vzhledem k tragické události ve své rodině nakonec sáhla po nejniternější baladě, která celé album uzavírá,“ říká Liška. Brigid Collinsová klip připravila bez průběžných domluv. „Věřil jsem, že je na moji hudbu tak napojená, že není potřeba spolu konzultovat jakýkoliv motiv nebo provedení. Když jsem klip viděl poprvé, měl jsem slzy v očích,“ dodává hudebník. Klip je postaven na minimalistickém prolínání vrstev záběrů z prohlížení starého rodinného alba. „Pokaždé, když se na klip podívám, běhá mi mráz po zádech. Kromě jiného asi proto, že všechny záběry, které z něho vystupují, se skutečně staly. Žádná montáž. Skutečné album, které leželo roky v krabici na půdě domku v Severním Irsku, kde Brigid vyrůstala. Záběry pro mě mají obrovskou sílu a probouzejí moji imaginaci na maximum,“ vysvětluje Liška. Křest alba Hope proběhl v polovině listopadu jako live stream z pražského klubu Punctum. Plánované turné je přeloženo na podzim letošního roku, stejně jako červnové turné kapely po Japonsku. „Už si pomalu zvykám, že je téměř zbytečné cokoliv v této době plánovat. Beru to tak, jak to je. Natáčím videa pro své studenty baskytary, věnuji se s dětmi domácí škole, občas v domácím studiu natáčím desky na dálku, jsem hodně na vzduchu a učím se nesledovat zprávy,“ uzavírá Tomáš Liška.