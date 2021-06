VIDEO: Netradičně obsazení Treetop se nechávají inspirovat Shakespearem

Jazzové trio Treetop vydává v pátek 25. června singl a videoklip ke skladbě Flower She Loves The Most ze svého eponymního debutového alba, které vyjde 10. září u vydavatelství Animal Music. Videoklip uvádějí Lidovky.cz v premiéře.

Treetop je kapela s unikátním nástrojovým obsazením – akordeon, trombon, kontrabas. Ve své hudbě kombinuje mnoho stylů a vlivů, od moderního jazzu přes free jazz až k postupům klasické hudby. Tvoří jej český akordeonista žijící v Berlíně Vojta Drnek, pražský trombonista Richard Šanda a bratislavský kontrabasista Michal Šelep.

Přátelé ze studií na brněnské Janáčkově akademii múzických umění začali spolu hrát v triu před třemi lety a repertoár, který během celé této doby vytvořili, je základem chystaného alba: „Je to pomyslné zakončení jedné éry této kapely. Po dobu tří let jsme formovali zvuk, kompozice, aranžmá a hledali cestu jak nejlépe propojit netradiční instrumentaci. Myslím, že se nám povedlo dotáhnout je do bodu katarze, která vykrystalizovala v tohle album,“ říká Šanda, který je také autorem singlu.

„Ve skladbě Flower She Loves The Most se mísí hned několik inspirací. Jak vypovídá sám název, píseň má lehce romantický charakter, proto jsem při kompozici vycházel ze sonetové formy milostných básní Williama Shakespeara, kterou do hudebního světa převedla také známá dvojice Ellington & Strayhorn na albu Such Sweet Thunder. Napsal jsem několik sketchů, kde jsem si s touto formou ‚hrál‘. Z nich jsem pak skladbu rozpracoval a zaranžoval pro trio. Skladbu jsem věnoval své přítelkyni a prozradím, že její nejoblíbenější květina je hortenzie”, představuje skladatel Richard Šanda.

Nahrávání, mix a mastering singlu i celého alba proběhlo ve spolupráci se zvukovými mistry Adamem Karlíkem, Milanem Cimfem a Pavlem Karlíkem ve studiu Sono Records. Autorem grafického designu obalu je Jakub Spurný ze Studia Najbrt, autorem fotografií je Dušan Tománek. Singl Flower She Loves The Most vychází na digitálních platformách ke streamu i downloadu. Celé album Treetop vyjde 10. září 2021 na CD a digitálně. Na stejný den je naplánovaný také koncertní křest alba v pražském klubu Jazz Dock.