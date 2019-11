VIDEO: November 2nd se vracejí po osmi letech svou nejdivočejší skladbou

Česká kytarová kapela November 2nd se po osmileté hibernaci, kdy se její členové věnovali jiným projektům, vrací na scénu. Přichází se zbrusu novou skladbou I Feel Love, kterou portál Lidovky.cz uvádí v premiéře.

Muzikanti kolem zpěvačky a kytaristky Alexandry Langošové stylově navazují na svoje první album, jehož směs alternativního rocku okouzlila hudební publicisty a české posluchače a které kapele vyneslo nominaci na Anděla a vítězství v anketě Žebřík.

Tentokrát November 2nd navíc zúročují zkušenosti z jiných projektů a svůj jasně rozpoznatelný kapelový zvuk posouvají do estetiky současné kytarové muziky. Novou skladbu I Feel Love hudebníci zvukově vybrousili společně s americkým zvukovým inženýrem Johnem Nettim. Ten se podílel například na posledních albech rockerů Rival Sons nebo bluesmana Buddyho Guye. Novinku November 2nd poprvé naživo představí 12. listopadu v pražském klubu Varšava.

„Během naší pauzy jsme se ve studiu sešli jednou a natočili písničku Love Me Or Leave Me (TX, TN), která bavila jak nás, tak naše fanoušky a udala nám směr, kudy bychom se chtěli ubírat. Nějakou dobu jsme pak hledali zvuk, který by vyšel z našeho oblíbeného retro soundu a přitom nezněl oldschoolově. S tím nám nakonec pomohl John Netti, který něco podobného absolvoval před námi s Rival Sons. Myslím, že jsme to společně trefili úplně přesně,“ popisuje zpěvačka a kytaristka Alexandra Langošová.

Kapela, kde kromě ní hrají ještě kytaristé Roman Helcl a David Babka, baskytarista Jakub Vejnar a bubeník Petr Ptáček, postupně zveřejní ještě tři nové skladby, a teprve poté vydá čtvrté řadové album. Zároveň se hodlá vrátit na pódia klubů a festivalů.