VIDEO: Óda na rytíře v bílých pláštích. Lékařům děkují Čtvrtníček, Lábus či Janžurová

Praha Už téměř rok trvající pandemická krize má řadu vedlejších produktů. Jedním z nich je umělecká tvorba, do níž se tato tematika tak či onak odráží. V Česku se aktuálně k tvůrcům, reagujícím na covidovou situaci, připojil také herec a hudebník Igor Orozovič.

V neděli večer zveřejnil videoklip Hippokratova armáda, natočený na jeho autorskou píseň, již zpívá společně s hereckým kolegou Vladimírem Javorským. Ve videu se v epizodních rolích mihne kolem čtyřiceti osobností české kulturní scény včetně Ivy Janžurové, Zdeňka Svěráka, Jiřího Lábuse, Ivana Trojana nebo Petra Čtvrtníčka.



Jedná se o charitativní projekt, jehož se všichni zúčastnili bez nároku na honorář a výtěžek z prodeje singlu a příspěvků na konto, uveřejněné v závěrečných titulcích, bude prostřednictvím Konta Bariéry směřovat na podporu lékařů a nemocničního personálu, bojujícího s pandemií.

Neznámý hrdina

Píseň Hippokratova armáda napsal Igor Orozovič už vloni na jaře v době první vlny pandemie: „Říkal jsem si, že po té hromadě vtipných a odlehčených videí, kterých jsem také několik udělal, je čas na nějaké upřímné poděkování a zároveň poděkování s obecnější platností, protože lékařům se má děkovat stále, nejen během krize. A tak vznikla píseň Hippokratova armáda. Měla by to být taková óda na lékaře – rytíře, kteří životy chrání,“ říká Orozovič.

K písni, která pak téměř rok ležela v šuplíku, se nyní vrátil a ve spolupráci s producentem Davidem Hlaváčem se rozhodl ji dokončit a zveřejnit. První idea byla sezvat více zpěváků po vzoru slavného amerického charitativního songu We Are The World z roku 1985. „Ale zjistil jsem, že není až tak jednoduché vybrat, kdo by to měl být. Specifická píseň si žádá specifický projev. A najednou jsem vykřikl: Vladimír Javorský! A bylo to jasné! Ta píseň si ho sama našla,“ vzpomíná Orozovič.

Hudební základ natočili přední pražští hudebníci, některých klávesových partů se zhostili napůl skladatel a producent. Podoba klipu je výsledkem Orozovičových konzultací s divadelní režisérkou Terezou Karpianus, tvar dotáhl filmař Jan Chramosta.

„Načrtli jsme obraz neznámého člověka, který cestou do práce potkává na ulici slavné osobnosti v nejrozličnějších povoláních. A až na konci se ukáže, že největší osobností je právě ten ,neznámý‘, protože je lékař,“ odhalil svoji ideu Orozovič. Tím se také vysvětluje, proč zde například Ivu Janžurovou vidíme jako pošťačku, Jiřího Lábuse jako poslíčka s pizzou, Davida Prachaře jako policistu, Petra Čtvrtníčka jako vrátného v Thomayerově nemocnici nebo Hynka Čermáka a Václava Neužila jako metaře. „Největším překvapením bylo, že metaře si chtěl zahrát skoro každý. O tuhle roli byla taková rvačka, že by to stálo za psychologický rozbor,“ usmívá se Igor Orozovič.

Csáková i Ortel

Poděkování lékařům a vůbec lidem „v první linii“ boje s koronavirem je jen jedním z mnoha způsobů, jakým se hudebně činní tvůrci s pandemií vypořádávají. Necháme-li stranou různá vystoupení na demonstracích nebo prohlášení na sociálních sítích a soustředíme se jen na hudební tvorbu (případně „tvorbu“), zjistíme, že převažuje spíše polemické zpracování.

A to ani ne tak ve smyslu kritiky konkrétních vládních kroků či postupů, ale spíš zpochybnění celé situace, již prožíváme, a globálně praktikovaných způsobů jejího řešení.

Nejznámější z tohoto ranku je zřejmě píseň V dlouhém zatmění, kterou na sociálních sítích v prosinci uvedla Ilona Csáková s Romanem Horkým a skupinou Kamelot. Na podobnou strunku, samozřejmě drsněji (a tradičně s hrubými gramatickými chybami v textu) hraje i skupina Ortel v písni Covid-19.

Hudebnímu zpracování koronavirového tématu se ovšem nejvíc dařilo vloni na jaře, kdy epidemie byla nová. Přisadili si Richard Krajčo, Kapitán Demo, Xindl X, Tři sestry či Wohnout.