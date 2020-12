VIDEO: Skupina dalekko vysílá Družici, natočil ji bývalý modelář

Pražská kapela dalekko vydává svůj nový singl s názvem Družice. Píseň je doprovozena hudebním videem od režiséra Petra Adamce - Moonspottera. Jedná se o již třetí spolupráci kapely s tímto výrazným režisérem a designérem. Lidovky.cz jej uvádějí v premiéře.

„Většina nápadů končí tam, kde končí rozpočet nebo nadšení pro věc, v mém případě bych tomu říkal posedlost. A ještě točíte v době, kdy je skoro vše zavřené a nikam vás nepustí. S tím jsem se nechtěl smířit. Kulisy družice jsem postavil u mě v bytě z materiálu, který byl zrovna po ruce. Jako dítě jsem byl i modelář a je tam schovaný ten klukovský sen jednou odletět do vesmíru, i kdyby to znamenalo do konce života být uzavřený v malé schránce letící prostorem a jediný kontakt s okolním světem by byl ten virtuální,“ vysvětluje vznik videa režisér Petr Adamec - Moonspotter.

Pandemie a karanténní opatření přiměly producenta a skladatele kapely Džiana Babana společně se zpěvákem Pavlem Sajnerem k osvědčené komorní spolupráci pouze ve dvou. Tentokrát přizvali dva hosty. Violoncellistu Františka Kroupu a Borise Vostrého, který na dálku přispěl kořením z modulárního syntetizátoru. Výsledkem je monumentálně minimalistická skladba, ve které elektronické zvuky vytvářejí prostor a zpěv a violoncello mu dodávají lidský dech a přítomnost.

„Při natáčení našeho předchozího videa se nám režisér Petr Adamec zmínil o kosmickém smetí - husté síti plujících trosek vyhořelých družic a dalšího bordelu, který navěky krouží na orbitu kolem planety. Při psaní textu jsem si na to smetí vzpomněl a použili jsme je jako určitou metaforu,“ dodává autor skladby Baban.

Dalekko mají na kontě dvě studiová alba: debut Neběžel jsem tudy? a Hudbu budoucnosti. Pravidelně bodují v hitparádách Radia 1, umístili se ve finále soutěže Startér Radia Wave, získali nominaci na cenu Vinyla za objev roku, odehráli koncerty na festivalech Beseda u Bigbítu, Colours of Ostrava, na trenčínské Pohodě, Povalči a mnoha dalších.