VIDEO: Skupina Vanua2 natočila nové EP ve stylu slavných koncertů Tiny Desk

Kapela Vanua2, kterou založili muzikanti z Blue Effectu se zpěvákem Yannickem Tevim z ostrova Vanuatu, vydává druhé EP nazvané Live At Café Society. Aktuální EP doprovází i videozáznam z natáčení všech skladeb. Ten uvádí portál Lidovky.cz v premiéře.

Jak už název EP napovídá, nahrávka vznikla „oldschoolově“ bez střihů a úprav. Naživo a bez publika ji hudebníci nahráli za jedno odpoledne během lockdownu v nymburské kavárně. Oproti zvukově vymazlenému debutovému EP z loňského roku tentokrát kapela aranžmá osekala až na dřeň a nechala se inspirovat místy až akustickým zvukem. Do jedné písně pozvala hostující zpěvačku Anetu Hollandrovou (Aneta & The Soul Uncles, Prague Conspiracy).

„Loni jsme vydali debutové EP, ale ještě před tím, než jsme jej stihli pokřtít a odjet k němu turné, přišel jarní lockdown. Křest jsme pak jako ostatně i jiné kapely třikrát přesunuli, a nakonec definitivně zrušili a přemýšleli, co dělat dál. V tu dobu našeho basáka napadlo nahrát nové písničky po vzoru pořadu Tiny Desk v nymburské Café Society,“ popisuje zpěvák Yannick Tevi.

Tomuto konceptu odpovídala i změna aranžmá. „Rozhodli jsme se hrát více akusticky. Elektrickou kytaru někde dokonce nahradila mandolína a synťáky zastoupilo klasické vintage fender piano nebo hammondky. Díky celkovému ztišení kapely jsme si pak mohli dovolit do zvuku přimíchat prostor kavárny s vysokými stropy. Když nám náš zvukař Honza Rejnek poprvé výsledný mix pustil, byli jsme nadšení,“ doplňuje baskytarista Wojttěch Říha a dodává, že natáčení aktuálního EP bylo pro kapelu spíše stylovým zpestřením. „Bez pandemie by zřejmě tato nahrávka nevznikla. I když se nám tato poloha moc líbí, do budoucna se plánujeme vrátit zase k elektrickému zvuku.“

Kapela Vanua2 zaujala fanoušky energickými koncerty a chytlavým pop-rockovým repertoárem v angličtině. Přestože jde o nové jméno na české scéně, daří se jí vyprodávat všechna klubová vystoupení. Skupinu tvoří rytmika legendárního Blue Effectu, bubeník Václav Zima, baskytarista Wojttech Říha a klávesista Vít Beneš, který se v sestavě kapely Radima Hladíka rovněž objevil. Trojici muzikantů doplnil kytarista Roman Helcl (November 2nd, Anna K.) a kytarista a zpěvák Yannick Tevi.