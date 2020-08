VIDEO: Tara Fuki se vracejí s novým klipem a plánují oslavu dvacetiletí

Na podzim roku 2000 se na české hudební scéně objevil nový fenomén: violoncellové duo Tara Fuki. Duo tvoří zpívající cellistky Andrea Konstankiewicz (ex-BOO, ex.Rale, Kubilai Khan Investigations) a Dorota Barová (Vertigo, Kuzmich Orchestra, DoMa Ensemble, hostuje např. v kapele Anety Langerové, ex-Chorchestr, ex-Asyl Akt). Od svého vzniku slaví Tara Fuki koncertní úspěchy po celé Evropě (ČR, Slovensko, Francie, Německo, Švýcarsko, Itálie, Rakousko, Švédsko, Polsko, Rusko, Ukrajina, Rumunsko, Holandsko, Anglie atd.), Střední Americe a Egyptě. V letech 2005—2007 Tara Fuki hrály ve Francii dětské představení Kapka. Za svou hudbu dámy obdržely ocenění Anděl České hudební akademie v kategoriích Alternativní hudba-World music a Objev roku za rok 2001 a v kategorii World music za rok 2007. V témže roce vystoupily jako první česká kapela na mezinárodním hudebním veletrhu WOMEX ve španělské Seville. V roce 2015 duo obdrželo cenu odborníků na 2. ročníku showcasového festivalu Czech music crossroads 2015. Za dvacet let svého účinkování Tara Fuki vydaly u vydavatelství Indies Scope pět řadových alb (Piosenki do snu, Kapka, Auris, Sens a Winna) a v roce 2015 výběr The Best of Tara Fuki. Šesté řadové album Motyle vyjde na podzim roku 2020.