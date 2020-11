VIDEO: Už jsme doma hrají The Residents i s jejich hostujícím zpěvákem

The Residents jsou bezesporu na úplné špici světové avantgardy. Takovými Beatles na alternativní scéně. Už někdy v roce 1992 došlo k setkání mezi The Residents a Už jsme doma a vzniklo přátelství a vzájemný respekt. A dokonce to vyústilo v blízkou spolupráci. Jedním z jejích plodů je právě vycházející album Moravské setkání. Klip na skladbu Never Known Questions uvádějí Lidovky.cz v premiéře.

Už v roce 1995 byli Už jsme doma přizváni coby „kolektrivní herec“ do představení Freak Show Live a Miroslav Wanek byl jmenován hudebním režisérem, aranžérem a dirigentem. Spolu s Karlem Císařem pak o The Residents ve stejném roce napsali knihu Mezi čtyřma očima. Díky blízkému přátelství se skupinou se dostali v San Francisku do tajných archivů a kniha je proto dodnes nejúplnější kolekcí všech textů The Residents a je v ní publikováno množství fotografií, do té doby naprosto utajených.

V roce 2010 olomoucká galerie Caesar pořádala retrospektivní výstavu nazvanou Residents in Residence - Art Retrospective, která obsahovala artefakty spojené se skupinou. Už jsme doma byli požádáni, aby výstavu podpořili koncertem vlastních verzí písní The Residents. A protože byl na vernisáž pozván kromě výtvarnice Leigh Barbier také zpěvák The Residents Randy Rose, naskytla se tím vzácná příležitost mít ho na pódiu společně s Už jsme doma.

Miroslav Wanek a Randy Rose vybrali třináct písní a došlo mj. i na píseň Never Known Questions (Netušené otázky), která do té doby nikdy nezazněla naživo. Wanek uchopil písně se snahou přetavit původní syntezátorový zvuk do syrovosti a punkové energie současné sestavy Už jsme doma, ovšem při zachování veškerého respektu k duchu The Residents a jejich hudební estetice. Výsledek jasně dokládá, proč si The Residents ze všech světových kapel vybrali ke spolupráci právě Už jsme doma.