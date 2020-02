VIDEO: Zachrání sám sebe před oprátkou? Šarlatán Ivana Trojana v ukázce vzpomíná i na mládí

„Nikdy nechtěj dělat zázraky, chlapče. To lidi neodpouští.“ Lidového léčitele Jana Mikoláška si v dramatickém příběhu režisérky Agniezsky Hollandové zahrál šestinásobný držitel Českého lva Ivan Trojan. Snímek bude mít slavnostní premiéru na filmovém festivalu Berlinale. Do českých kin se pak dostane 20. března.

Léčitel Jan Mikolášek je skutečnou historickou postavou. Jeho filmový příběh se odehrává na pozadí několika desetiletí. Lidovému léčiteli bylo jedno, co právě vládne za režim, protože on potřeboval jen dvě věci - své byliny a nemocné. „Byla to asi nejsložitější postava, jakou jsem kdy ve filmu hrál. Zvláštní a velmi rozporuplná. Mikolášek je během jedné scény schopen sympatie získat a hned je zase ztratit, a to se obrátí třeba třikrát. Což může být pro diváka velmi zajímavé,“ popsal Trojan Mikoláškovu postavu. Mladého Mikoláška ztvárnil Trojanův syn Josef.

Jana Mikoláška provází téměř celým filmem také léčitelův asistent a životní partner v podání slovenského herce Juraje Loje. „František je mladý muž, který přišel hledat práci, a jeho odvaha, sebejistota a chuť žít ho určitým způsobem předurčily k tomu, aby se stal pomyslným pilířem v životě Mikoláška,“ dodal Loj.



Snímek Šarlatán zaujal organizátory Berlínského mezinárodního filmového festivalu natolik, že se mu dostalo pocty uvítat na jeho světové premiéře 27. února diváky právě tady. „Myslím, že je to důležitá zpráva pro film samotný a zároveň je to vzkaz pro diváky, že je to dílo nadprůměrné a stojí za to ho vidět,“ řekl Ivan Trojan.

Podívejte se na ukázku: