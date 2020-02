VIDEO: Zdařilá filmová montáž. Do budoucnosti se vrací Robert Downey jr. a Tom Holland

LOS ANGELES Ve filmovém hitu Zpátky do budoucnosti (Back to the Future) z roku 1985 zazářili Michael J. Fox a Christopher Lloyd. Jak by ale snímek vypadal se současným obsazením? Další zdařilá videomontáž z kategorie deepfake dokazuje, že pokud bude studio Universal plánovat novou verzi filmu, už ví, po kterých hercích sáhnout.

Scéna ze střední školy v Hill Valley, ve které Marty McFly potkává svou matku, je jednou z těch známějších. Jenže takovou ji ještě neznáte. Montáž uživatele s přezdívkou EZRyderX47 na sebe na internetu rychle strhla pozornost. „Tohle je vůbec nejlepší deepfake video, co jsem zatím viděl,“ zaznívá z komentářové sekce pod videem. „Vůbec nepoznáte rozdíl. Iluze je dokonalá,“ říká jiný.

Ke komentářům se vyjádřil i tvůrce videa. „Je důležité v tom programu co nejvíce trénovat. Čím více tomu věnujete času, tím jsou modely a pohyby přesnější. Důležité jsou také zdrojové obrázky,“ napsal. „Tak program deepfacelabs funguje, hodně zkoušejte a mějte svatou trpělivost,“ dodal.

Deepfake je druh multimediálního obsahu, ve kterém je tvář někoho věrohodně vyměněna za tvář někoho jiného. Jsou k tomu potřeba specializované programy, jako je například výše zmíněný deepfacelabs. Použití deepfake videí v parodiích nebo pornu může být relativně neškodné, ale takový obsah se dá využít například i k šíření dezinformací nebo nenávisti. Proto je zapotřebí k videoobsahu z neověřených zdrojů přistupovat obezřetně.