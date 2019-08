VIDEO: Nový klip skupiny Dalekko reflektuje rozpad mezilidské komunikace

Pražská indierocková kapela Dalekko vydává nový videoklip k písni Vlákna ze své poslední desky Hudba budoucnosti, která vyšla v loňském roce na labelu Tranzistor. Hudebníky oslovil vizuální umělec, režisér a elektronický hudební producent Petr Adamec, který vystupuje jako Subject Lost a Moonspotter. Lidovky.cz uvádějí videoklip v premiéře.

„Petr přišel s jasnou vizí filmového ztvárnění Vláken. V písni, která v lehce ekologické metafoře reflektuje rozpad mezilidské komunikace, nalezl společné téma se svými předchozími dystopickými, vizuálně podmanivými filmy. Na šesti minutách vypráví klaustrofobní, futuristickou, obrazově uhrančivou vizi. V klipu si zahrál zpěvák kapely Pavel Sajner a Magdalena Schnitzerová,“ říká skladatel kapely Džian.

„Natočit klip mě napadlo při malování stropu. Zrovna mi hrála deska Hudba budoucnosti ve sluchátkách, když jsem stál v prázdném bytě a vymýšlel si pro zábavu scény ke skladbě, která mi je tématem blízká. To o mně kapela zatím neměla ani tušení. Na scénáři a vizuální stránce klipu jsem ještě nějakou dobu pracoval – bylo to takové myšlenkové cvičení –, než jsem kapelu oslovil. A dá se tak říct, že šlo o splněný sen, když se do klipu nadchli stejně jako já,“ popisuje vznik klipu režisér Petr Adamec.

A dodává: „Společným prvkem jsou prázdnota a naléhavost a všudypřítomné lasery, odkazující na digitální vlákna, která propojují dnešní svět. Klip jsme natočili za jeden den v nehostinném prostředí vybydlené kancelářské budovy a v příšerném vedru, kdy jsem nutil Pavla nosit celou dobu neprodyšnou pláštěnku, za což se mu ještě jednou omlouvám. Ale stálo to za to.“

Skupina Dalekko má na kontě dvě studiová alba. Loni vydanou, fanoušky skvěle přijatou Hudbu budoucnosti a debut Neběžel jsem tudy?. Ten byl v roce 2015 příznivě přijat kritikou i posluchači. Dalekko se dostali do finále soutěže Startér Radia Wave, získali nominaci na cenu Vinyla za objev roku, odehráli koncerty na prestižních festivalech Beseda u Bigbítu, Colours of Ostrava nebo na slovenské Pohodě.