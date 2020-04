Vidím to růžově. Kapela Mandrage se s fanoušky loučí poslední písní Kristýna

PRAHA „Hopsa hejsa, bordel v bytě, lásko, sežrat chci tě a do tvých vlasů se ti vplést,“ zpívá se v písni Kristýna. Tu plzeňská kapela Mandrage zveřejnila jako poděkování fanouškům za přízeň.

Kapela Mandrage na přelomu ledna a února oznámila, že ruší turné. Zprávy o rozpadu kapely přišly nedlouho potom. Za rozpadem stály osobní problémy frontmana kapely Víti Starého. Kapela ještě odehrála poslední koncert 1. února ve Fóru Karlín, kde za Starého zaskakovala celá řada známých tváří české hudby.

„A děkujeme i Víťovi za všechno, nebejt tebe, tahle kapela by ani nevznikla a nikdo z nás by dneska nebyl takovej, jakej je. Třeba to vážně ještě může bejt dobrý. Myslíme na tebe,“ napsali tenkrát ostatní členové skupiny. Prozatím ale kapela skončila.

Píseň Kristýna z alba Vidím to růžově je tak posledním singlem kapely. Veselou skladbu doprovází i video s automatizovaným textem (lyric video).



Mandrage na hudební scéně působí od roku 2001, kdy se sešli první členové skupiny Starý a bubeník Matyáš Vorda. Plzeňská pětice na svých pozdějších albech podle hudebních publicistů nabízí vyzrálejší kytarový pop než na svém debutu, který vyšel pod názvem Přišli jsme si pro vaše děti v roce 2007. V roce 2012 se jejich píseň Šrouby a matice stala nejhranější skladbou v popových rádiích. Na hudebních cenách Žebřík v roce 2014 Mandrage zvítězili v kategorii skupina roku a obsadili s písní Siluety druhé místo v kategorii skladba roku.