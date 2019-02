Vidina návratu Oasis se rozplývá. Bratr mě chce žalovat, říká Noel Gallagher

LONDÝN Ještě minulý rok se čile hovořilo o usmíření bratrů Gallagherových a velkolepém návratu skupiny Oasis na hudební scénu. Teď to ale vypadá, že bratři jsou znovu rozhádaní, protože Liam údajně vyhrožuje Noelovi trestním oznámením kvůli jeho připravovanému dokumentu As You Were (vojenský povel, něco jako české pohov!).

Dokument Liama Gallaghera As You Were měl mapovat jeho hudební kariéru. Od jeho bratra Noela ale přišla výhrůžka. Liam nesmí ve svém dokumentu použít záběry sebe, jak zpívá písně Oasis, středobodu celé jeho kariéry. Jinak bude mít problémy.



„Právě mi řekli, že na mě ten ne tak mocný týpek a jeho poskoci v hudebním vydavatelství Ignition podají trestní oznámení, pokud do svého filmu As You Were dám záběry sebe, jak zpívám písně Oasis. Ano, písně Oasis. Tak kdo z nás je teď zahořklý?“ napsal Liam Gallagher na svůj Twitter.

Obě zúčastněné strany sporu odmítají situaci prostřednictvím svých zástupců dále komentovat.

Ive just been informed that I’ll be sued by the not so mighty little fella and his goons at ignition if I use any footage of me singing oasis yes oasis songs in AS IT WAS who’s bitter now eh ps Dya want a hand selling those tickets AS YOU WERE LG x — Liam Gallagher (@liamgallagher) 18. února 2019

Vidlička ve světě polévek

Skupina Oasis vznikla v Manchesteru v roce 1991. Centrální dvojicí pětičlené kapely byli právě bratři Liam a Noel Gallagherovi. Hudební svět si podmanila hity jako Wonderwall, Don´t look back in Anger, The Importance of Being Idle nebo Champaigne Supernova. Jejich druhé a nejznámější album (What’s the Story) Morning Glory? vydané v roce 1995 bylo roku 2010 vyhlášeno nejlepším britským albem čtvrtstoletí. Do svého rozpadu v roce 2009 skupina vydala sedm studiových alb.



Od roku 2009 se však bratři Gallagherové, kteří se vydali na vcelku úspěšné sólové dráhy, neustále v médiích osočují. Noel Gallagher o svém bratrovi prohlásil, že je to „muž s vidličkou ve světě plném polévek.“ Liam to svému bratrovi vrátil tím, že ho i s jeho manželkou Sarou McDonaldovou veřejně přirovnal k dvojici skutečných sériových vrahů, Freda a Mary Westových. Ty dvacet let terorizovali anglické hrabství Gloucestershire a mají na svědomí minimálně 12 obětí.

V roce 2018 ale návrat kapely vypadal nadějně. Hovořilo se o tom, že bratři konečně zakopali válečnou sekeru. Liam napsal na Noelův Twitter: „Pojďme dát velký Óčko (Oasis, pozn. aut.) zpět dohromady a přestaňme se navzájem vysí*at. Drinky jsou na mě.“