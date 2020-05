Virus „nakopl“ tvorbu seriálů. Zahraničí štáby berou Česko útokem, přivezou peníze i pracovní místa

Raději nikam nechoďte, zůstaňte doma, ať se nenakazíte. Pokyny v době karantény nahnaly lidi houfně před obrazovky počítačů. Sledování seriálů na Netflixu, Amazonu a dalších webových streamovacích službách se stalo nucenou náhradou za sportování venku, návštěvy divadel a kin, případně posezení s přáteli.

Není divu, že na rozdíl od mnoha jiných druhů podnikání právě společnosti nabízející online filmovou zábavu v době virové masivně rostly a bohatly. Teď jejich plné měšce mohou pomoci Česku vyhnout se nejtěžším dopadům ekonomické recese.



Do země se vrací filmaři, kteří hodlají ukojit hlad diváků natočením dalších a dalších internetových seriálů. Pokračovat bude třeba pseudoviktoriánský detektivní hit Carnival Row s hollywoodskou superstar Orlandem Bloomem v hlavní roli.

„Říkám vám nejčerstvější zprávy, které mám. Netflix a podobné služby během karantény naprosto ,vyčerpaly‘ svoje zásoby filmů a seriálů. Lidé už je znají, proto potřebují natočit něco nového. A u nás chtějí daleko více rozšiřovat svoje aktivity nad rámec toho, co jsme čekali. Mají lidi, scénáře, všechno, jen to potřebují natočit,“ řekl pro Lidovky.cz ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD).



Česko je pro zahraniční filmaře dlouhodobě lákavé. Líbí se jim exteriéry, studia, ale i řemeslné schopnosti Čechů ve filmové branži. Uvolnění pravidel pro cestování přes hranice za prací sem tak vrátí početné štáby. „Velký zájem registrujeme z USA. Navzdory tomu, že v jejich zemi není situace s koronavirem dobrá, řeší už letenky a další náležitosti. Už v červnu by tady znovu chtěli pracovat. To významně pomůže našemu byznysu,“ zdůraznil Zaorálek.

Filmaři zaměstnají nejen české tvůrce scénických dekorací, maskéry nebo kaskadéry, svými penězi pomohou i restauracím, hotelům nebo cateringovým službám. „V Praze například chtějí obsadit celý veliký hotel, kde si vytvoří prostředí pro natáčení,“ dodal ministr.

Člen vlády řekl, že v Česku vznikne několik zcela nových seriálových projektů, jejichž jména kvůli dohodě s tvůrci ještě nemůže odhalit. Zájemci se podle něj hlásili i přímo v době kulminující koronakrize.

Carnival Row za 1,7 miliardy

Jiné produkce jsou ale známé. Uprostřed Evropy se rodí zcela nový seriál The Wheel of Time, inspirovaný známou epickou fantasy ságou amerického spisovatele Roberta Jordana Kolo času. Natáčení začalo už před koronavirovou pandemií, uzavření hranic ale tvůrčí tým ze země vyhnalo.

Do Prahy opět přiletí také britský herec Orlando Bloom, známý z Pána prstenů nebo Pirátů z Karibiku. Jeho plány potěší hlavně milovníky páry, ozubených kol a alternativně viktoriánského období. Spolu s herečkou a modelkou Carou Delevingneovou totiž budou pracovat na pokračování steampunkového seriálu Carnival Row. Oba zmíněné projekty shodou okolností připravuje společnost Amazon Studios pro streamovací službu Prime Video.

První řada seriálu je rekordmanem, co se týče podpory domácího byznysu. Štáb v zemi během její přípravy utratil okolo 1,7 miliardy korun. „Točili jsme kompletně v Česku. Celkem jsme tu měli sto osm natáčecích dnů a přípravy zabraly dalších pět měsíců. Ze šedesáti procent se pracovalo v ateliérech, na pozemku barrandovských studií vyrostly kulisy fiktivního viktoriánského města a v ateliérech řada dekorací.

Na jejich stavbě jsme zaměstnali kolem čtyř stovek řemeslníků. Točili jsme ale třeba i v Prachovských skalách, v Liberci nebo na zámku Frýdlant,“ popsal po skončení prací na první sérii producent David Minkowski ze společnosti Stillking Features.

Kromě Amazonu budou v Česku v nejbližší době točit štáby pro Netflix, Apple TV i společnost Universal. Stát tvůrcům vyplácí pobídky, aby je do středu Evropy nalákal. Rostoucí zájem filmařů, podpořený masivním přírůstkem diváků v době pandemie, podle Zaorálka vede k tomu, že vláda v dohledné době vyčerpá zhruba miliardový balík, který pro zahraniční štáby vyčlenila. Do měsíce by proto rád na vládě prosadil výrazné navýšení peněžních injekcí.

„Myslím, že jsme ochotni se na tom domluvit. Tohle je přece ideální příležitost pro dobu, v níž se snažíme čelit ekonomické recesi. Příliv zahraničního kapitálu tohoto typu je přesně to, co nyní potřebujeme,“ řekl webu Lidovky.cz ministr.

Asociace producentů v audiovizi v březnu varovala, že opatření proti koronaviru způsobí v Česku ve filmovém průmyslu a na něj navázaných oborech ztráty ve stovkách milionů korun, přičemž filmová výroba by mohla klesnout do konce roku až o 75 procent. Návrat zahraničních štábů je tak vítanou vlaštovkou, která by mohla signalizovat příchod světlejších časů.