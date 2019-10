‚Vítáme čínské cenzory do našich srdcí i domovů.‘ Čína po kontroverzní epizodě zakázala seriál South Park

Čína vymazala všechny epizody, úryvky i diskuze k americkému komediálnímu seriálu South Park ze svého internetu. Důvodem je poslední epizoda, která si dělá srandu z trestaneckých táborů i hollywoodské podlézavosti k Číně. Tvůrci seriálu v reakci na odstranění zveřejnili na internetu ironickou odpověď.

Čínští cenzoři měli napilno. Kromě epizod a ukázek nezůstala ušetřena ani fanouškovská fóra, kde probíhaly neškodné diskuze. Na čínské sociální síti Weibo, obdobě amerického Twitteru, nyní nelze najít jedinou zmínku o South Parku, ačkoliv jich tam ještě nedávno byly tisíce. Videa ze seriálu zmizela z populárních čínských serverů Bilibili, iQiyi, Youku a le.com.

V epizodě Band in China cestuje Randy Marsh do Číny, aby v zemi nabízel svou vlastnoručně vypěstovanou marihuanu. Je ale zadržen policisty a poslán do čínského zajateckého tábora. Zde je pod hrozbou úderů elektrickým obuškem donucen číst z kartiček: „Jsem hrdým členem komunistické strany. Strana je důležitější než jedinec.“



Poté, co je svědkem toho, jak jeden z dozorců střelí bezbranného vězně do hlavy, se dostane do cely s Medvídkem Pú a Prasátkem. Oblíbené pohádkové postavy jsou v zemi ilegálně, protože lidé tvrdili, že Pú vypadá jako čínský prezident Si Ťin-pching.

V druhé příběhové lince se Stan s kamarády rozhodnou založit metalovou kapelu. Jejich manažer se o nich rozhodne natočit film, ale neustále mění scénář, protože se bojí, že náhodou urazí Čínu. „Tak teď už vím, jak se cítí scenáristé v Hollywoodu,“ prohlásí v jedné chvíli Stan. Nad manažerem v tu chvíli stojí pár čínských strážců a bedlivě sleduje přepisování scénáře.

Jsme zase kamarádi, Číno?

Matt Stone a Trey Parker, tvůrci seriálu, se za epizodu „omluvili“ svérázným způsobem na sociální síti Twitter: „Stejně jako Americká basketbalová asociace (NBA), vítáme čínské cenzory do našich srdcí i domovů. Také milujeme peníze víc než svobodu a demokracii. Prezident Si vůbec nevypadá jako Medvídek Pú. Nalaďte si 300. epizodu tuto středu v deset večer. Ať žije Komunistická strana Číny! Ať je podzimní sklizeň čiroku bohatá! Už jsme zase kamarádi, Číno?“

V příspěvku tvůrci naráží na včerejší incident ohledně Daryla Moreyho, manažera basketbalového týmu Houston Rockets. Morey na Twitteru vyjádřil podporu protestujícím v Hong Kongu. Čínský sponzor týmu okamžitě pohrozil, že se sponzorováním přestane. Morey byl donucen svůj příspěvek ze sociální sítě vymazat.





Byl to záměr od první chvíle?

Čínští fanoušci se na internetu o epizodě stejně čile baví. Nikde ale nezmiňují její název, podle kterého příspěvky vyhledávají cenzoři. Příspěvky na fórech jsou označeny různými kódy, nejčastěji variacemi na spojení S23E02. Změť písmen a čísel označuje, že jde o druhou epizodu dvacáté třetí série.

Libůstkou nakonec je fakt, že název epizody Band in China se foneticky vyslovuje stejně jako anglické spojení Banned in China, česky „zakázáno v Číně“. Jistě nejde o náhodu. Stone s Parkerem jsou známí tím, že záměrně vyvolávají kontroverze.