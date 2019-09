VIDEO: Překvapilo mě, že jsem starej chlap, říká Vladimír Mišík k novému klipu

Vydání nového alba Vladimíra Mišíka Jednou tě potkám avizuje první singl a videoklip na píseň Jednou, která je zhudebněnou básní osvědčeného Václava Hraběte. Klip měl premiéru na včerejším koncertě v pražském Jazz Docku, kde si Vladimír Mišík zahostoval se skupinou Blue Shadows. Ta také nahrála instrumentální základ nového alba. Internetovou premiéru videoklipu nyní uvádí portál Lidovky.cz.

„Jde v písni o lásku nebo o smrt? Senzační je, že si můžete vybrat. Já už se ale jako stárnoucí muž přikláním k druhé variantě,“ říká otevřeně Vladimír Mišík. Klip poprvé uviděl nedávno na dovolené v Itálii. „Zjistil jsem, jak je pro mě smutnej. Mám neuropatii dolních končetin a když jsem se viděl pochodovat ulicema, překvapilo mě, že jsem starej chlap,“ říká zamyšleně, ale bez stopy patosu. „Víte, já se moc nesleduju, maximálně při holení,“ podotýká s úsměvem.

Na natáčení se podílela osvědčená jména - kameraman Vladimír Smutný (držitel sedmi Českých lvů) a střihač Pavel Hrdlička (Český lev za film Hořící keř). Scénáře a režie se ujala mladá autorská dvojice Maja Hamplová (28) a Matěj Chlupáček (25), která spolu pracuje už pět let. „Na koncerty Vladimíra Mišíka mě brával táta, miluju tu hudbu od malinka,“ říká Maja Hamplová. Klip se odehrává v Praze na Letné, má četné autobiografické prvky, a podle autorky scénáře to byla jasná volba: „Je to prostředí, kde Vláďa strávil celý život a kde se cítí dobře.“

Nové album zcela výjimečně nenatočil Vladimír Mišík se svou koncertní kapelou ETC... Produkoval je Petr Ostrouchov, s nímž Mišík poprvé spolupracoval při živém vystoupení na ceremoniálu Českého lva. Studiovou doprovodnbou kapelou alba se stali Ostrouchovovi Blue Shadows (Matěj Belko - baskytara, Martin Novák - bicí, Petr Ostrouchov a Josef Štěpánek - kytary), jež doplnila celá řada hostů (mj. Jiří Bárta – violoncello, Jan Steinsdörfer – piano, Jan Kořínek – Hammondovy varhany, Casey Driessen – housle, Norbi Kovács – kytara, Markéta Foukalová a Veronika Vítová – vokály a řada dalších).

Album Jednou tě potkám vyjde ve formě CD, LP a digitálně na labelu 100PROmotion v pátek 20. září v distribuci společnosti Supraphon. Křest alba se koná 24. listopadu v pražském Divadle Archa.