Lidé se rozloučí se zesnulým spisovatelem Vladimírem Páralem

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  7:44aktualizováno  7:44
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Spisovatel Vladimír Páral na valné hromadě spisovatelů ve Slovanském domě v...

Spisovatel Vladimír Páral na valné hromadě spisovatelů ve Slovanském domě v Praze v roce 1992. | foto: ČTK

Vladimír Páral
Milenci a vrazi. V roce 1993 se třetím vydáním svého proslulého románu.
Vladimír Páral na pohřbu Dagmar Burešové (11. 7. 2018)
Vladimír Páral
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Blízcí a veřejnost se ve středu od 11 hodin rozloučí se spisovatelem Vladimírem Páralem v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Mariánských Lázních. Autor úspěšných knih, podle kterých vznikla i řada filmů, odešel v neděli 9. srpna ve věku nedožitých 94 let.

Vladimír Páral se narodil 10. srpna 1932 v Praze v rodině legionáře a prvorepublikového důstojníka Aloise Párala a Ludmily Páralové, rozené Vodičkové. Rodina žila v Brně, kde Vladimír absolvoval reálné gymnázium. Poté dva roky studoval na Vysokém učení technickém. Odtud přešel na VŠCHT v Pardubicích, obor chemické inženýrství. V roce 1954 získal titul inženýra chemie a studia tohoto oboru se později výrazně obtiskla i v některých jeho románech.

Ve svých knihách Vladimír Páral zkoumal především lidské vztahy, nejčastěji mezi opačným pohlavím. Své postavy stavěl mnohdy do vypjatých situací a zkoumal jejich reakce. Kritizoval zmechanizovaný, normalizační šedí poznamenaný způsob života, či spíše přežívání.

Vedle románů jako Veletrh splněných přání, Soukromá vichřice: Laboratorní zpráva ze života hmyzu, Katapult: Jízdní řád železničních, lodních a leteckých drah do ráje nebo Milenci a vrazi se spisovatel zabýval také vědeckofantastickými romány – Pokušení od A do ZZ, Romeo & Julie 2300, Válka s mnohozvířetem a Země žen.

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