Vladimír Páral se narodil 10. srpna 1932 v Praze v rodině legionáře a prvorepublikového důstojníka Aloise Párala a Ludmily Páralové, rozené Vodičkové. Rodina Páralova žila v Brně, kde Vladimír absolvoval reálné gymnázium. Poté dva roky studoval na Vysokém učení technickém. Odtud přešel na VŠCHT v Pardubicích, obor chemické inženýrství. V roce 1954 získal titul inženýra chemie a studia tohoto oboru se později výrazně obtiskla i v některých jeho románech, například v Milencích a vrazích, které na filmové plátno převedl v roce 2004 režisér Viktor Polesný.
Páralovy romány posloužily už v minulosti dalším filmařům. V roce 1967 natočil Hynek Bočan přepis Soukromé vichřice, v roce 1978 měly premiéru hned dvě adaptace – Radost až do rána v režii Antonína Kachlíka a Mladý muž a bílá velryba. Natočil ji Jaromil Jireš, který se k Vladimíru Páralovi vrátil v roce 1983 snímkem Katapult.
Ve svém díle spisovatel zkoumal mezilidské vztahy. Své postavy stavěl do vypjatých situací a zkoumal jejich reakce. Kritizoval zmechanizovaný, normalizační šedí poznamenaný, způsob života, či spíše přežívání. Kromě „společenských“ románů napsal i několik děl, spadajících do žánru vědecké fantastiky, například Válka s mnohozvířetem nebo Romeo & Julie 2300.
„Pravidelně jsem ho navštěvoval, on se po úrazu už moc nemohl pohybovat, chodil jen za pomoci chodítka. Ale pořád mu to myslelo parádně, i paměť mu fungovala bezvadně. Psychicky byl ve skvělé kondici. Byl to skvělý člověk, génius,“ zavzpomínal pro iDNES.cz na zesnulého spisovatele Jaroslav Beneš, kamarád a zastupitel obce Drmoul. Dodal také, že ze svého díla si Páral nejvíce cenil románů Mladý muž a bílá velryba a Milenci a vrazi.