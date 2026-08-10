Rozverný, zábavný, sugestivní spisovatel, vzpomíná režisér Polesný na Vladimíra Párala

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  13:57
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První klapka filmu Milenci a vrazi, který podle románu Vladimíra Párala natočil...

První klapka filmu Milenci a vrazi, který podle románu Vladimíra Párala natočil v roce 2004 režisér Viktor Polesný (vpravo). | foto: Adamec MartinMAFRA

V Ústí nad Labem se například odehrává film podle předlohy Vladimíra Párala...
Zlata Adamovská jako Zita Gráfová ve filmu Milenci a vrazi, za nějž byla...
Režisér Viktor Polesný
Na aurogramiádě po premiéře filmu Mlenci a vrazi v roce 2004.
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Režisér Viktor Polesný zadaptoval v roce 2004 dle svého mínění nejlepší román Vladimíra Párala Milenci a vrazi. Na spisovatele vzpomíná jako na vtipného, vstřícného a zábavného společníka.

„Jeho romány jsem miloval, psal velice sugestivně. Prostředí chemičky v Ústí nad Labem dokázal popsat tak, že jsem při čtení pociťoval nutkavou touhu stát se taky inženýrem chemie,“ vzpomíná Viktor Polesný a dodává, že pro jeho generaci byl rovněž nezanedbatelný erotismus Páralových románů. „Četli jsme je díky tomu velice dychtivě,“ dodává režisér.

Milence a vrahy, do nichž obsadil Ondřeje Vetchého, Zuzanu Norisovou, Jiřího Langmajera, Zlatu Adamovskou či Jakuba Prachaře, považuje za vrcholný počin Vladimíra Párala.

„Vladimíra Párala jsem v rámci příprav filmu oslovil a tak jsme se seznámili a spřátelili. Byl to velmi milý, vstřícný a zábavný člověk. Do scénáře mi nijak nemluvil, nezasahoval do něj a velmi si považuju toho, že se mu výsledný film velmi líbil. Pak jsme se občas sešli na kafíčko, on si uměl užívat života plnými doušky, byl velmi rozverný a měl rád dámskou společnost,“ říká Viktor Polesný.

„V jeho pozdějších knihách už byla ta erotika snad až moc tlačená do popředí, nicméně pro mě je Vladimír Páral jeden z našich největších spisovatelů 20. století. Uchovávám jeho romány a čas od času se k nim vracím,“ uzavírá režisér.

Zesnulého spisovatele připomněl na síti X i ministr kultury Oto Klempíř. „Chemik, spisovatel, ironik a skvělý pozorovatel lidí. Uměl vzít obyčejný život, vztahy, práci, touhy i naše malé slabosti a napsat o nich tak, že to bylo chvíli vtipné, chvíli nepříjemné a často až podezřele přesné. Milenci a vrazi, Soukromá vichřice, Muka obraznosti nebo Mladý muž a bílá velryba. Knihy, které četly celé generace a které už v české literatuře zůstanou navždy,“ stojí v Klempířově postu.

Který zfilmovaný román Vladimíra Párala jste měli nejraději?

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