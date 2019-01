Vlastníci se v nové komedii nemohou dohodnout. Život v činžovním bytě okusí Lábus nebo Havlová

PRAHA V uplynulých dnech skončilo natáčení nové české komedie Vlastníci. Vtipný střet všech možných charakterů láká hlavně na herecké obsazení. Snímek režiséra Jiřího Havelky ještě nemá fixní datum premiéry, ale diváci se ho dočkají nejspíše až příští rok.

Zvládnou majitelé činžovních bytu táhnout za jeden provaz, když je osud jejich nemovitostí v sázce? Manželé Zahrádkovi (Tereza Voříšková a Vojtěch Kotek) jsou idealisté a chtějí dům za každou cenu zachránit. Jenže takový záměr nemají všichni - někteří se snaží svůj majetek pouze zhodnotit a jiní házejí ostatním klacky pod nohy jen proto, protože mohou. Tahle schůzce bude pěkně divoká. A co teprve, když jindy nemluvný profesor Sokol (Ladislav Trojan) začne na schůzi mluvit a obrátí již takovou divočinu ještě více vzhůru nohama.

„Některé scénáře se vám líbí víc, některé míň a občas se stane ten zázrak, že se potkáte s textem, který vás doslova okouzlí. A právě tohle se mi stalo u Vlastníků. Je to mimořádně vtipný a zároveň velmi přesný obraz současné společnosti, plný frustrací, hádek, zmatků, spasitelství i naschválů, hlouposti, vypočítavosti i xenofobie. Zároveň nám ale všem bylo od začátku jasné, že bude mimořádně těžké ho natočit. Sám jsem ohledně výsledku napnutý a zvědavý. Poslední zkouška před natáčením i empatické vedení Jirky Havelky mi ale dává naději, že by se to mohlo povést,“ prohlásil o filmu Jaroslav Sedláček z Filmového centra České televize.

Kromě výše zmíněných herců se diváci mohou těšit také na Dagmar Havlovou jako horlivou paní Horvátovou, Jiřího Lábuse jako nerudného pana Kubáta, Pavlu Tomicovou jako ziskuchtivou paní Procházkovou nebo Davida Novotného v roli poněkud prostého pana Ševce.

Film má předobraz v úspěšné divadelní hře Společenstvo vlastníků studia VOSTO5. Scénáristou i režisérem této hry je stejně jako u připravovaného filmu Jiří Havelka.