Vozovou hradbu postavit! Hráči Age of Empires II si nově zahrají i za Jana Žižku

PRAHA Do populární strategické videohry Age of Empires II v rámci nového stahovatelného přídavku Dawn of the Dukes (Úsvit knížat) přibudou Češi jako hratelný národ.

Češi budou mít jako unikátní jednotky k dispozici ikonické bojové vozy husitů a střelné zbraně v podobě houfnic. Plně namluvená příběhová sada misí se bude točit okolo husitských výpadů. Hlavním hrdinou bude pochopitelně Jan Žižka. Nový přídavek slibuje dva hratelné národy. Kromě Čechů půjde i o Poláky. Každý z národů dostane i vlastní sadu misí pro jednoho hráče. Té se navíc dočká i Litva, která byla do hry uvedená v rámci jednoho z předchozích přídavků. Dosud ale neměla vlastní mise. Age of Empires II jsou poměrně nezvyklým úkazem. Hra totiž vyšla již v roce 1999, ale dodnes se těší velkému zájmu fanoušků. Stále pro ni vycházejí oficiální rozšíření, ačkoliv má hra už od roku 2005 oficiálního nástupce v podobě hry Age of Empires III. Ta se ale zdaleka takového úspěchu nedočkala. Letos na podzim by pak měl vyjít čtvrtý díl série.