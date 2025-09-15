Vraždící Adolescent a hollywoodská parodie Studio posbírali hlavní ceny Emmy

Americkou televizní cenu Emmy, která se konala v noci na pondělí, získala v kategorii komedie seriálová satira o zákulisí Hollywoodu Studio. Cenu za nejlepší drama si odnesl seriál Urgent z pittsburského traumatologického centra a ocenění za nejlepší miniseriál má dílo Adolescent o britské rodině třináctiletého chlapce obviněného z vraždy spolužačky.
Owen Cooper s cenou Emmy za nejlepší miniseriál Adolescent o britské rodině...

Owen Cooper s cenou Emmy za nejlepší miniseriál Adolescent o britské rodině třináctiletého chlapce obviněného z vraždy spolužačky. (15. září 2025) | foto: ČTK

Stephen Graham a tým tvůrců seriálu Adolescent přebírají jednu z cen Emmy. (15....
Stephen Colbert (uprostřed) přebírá cenu za svou noční show. (15. září 2025)
Pete Huyck a Seth Rogen přebírají cenu Emmy za nejlepší komediální seriál o...
Dan Gilroy s cenou Emmy za dramatický seriál Andor. (15. září 2025)
„Jsem opravdu v rozpacích z toho, jak jsem z toho šťastný,“ řekl na předávání cen spolutvůrce oceněného seriálu Studio Seth Rogen, který také získal cenu za nejlepší mužský herecký výkon v kategorii komedie. Kromě toho vyhrálo dílo ceny za režii a scénář.

Nejvíce ocenění však dostalo čtyřdílné drama z dílny Netflixu Adolescent. Uspělo v šesti kategoriích, a herec Stephen Graham tak získal cenu za nejlepšího herce a jeho patnáctiletý kolega Owen Cooper cenu za nejlepšího herce ve vedlejší roli, čímž se stal podle stanice BBC nejmladším mužským držitelem tohoto ocenění.

Dvě ocenění vyhrál seriál Urgent; herec Noah Wyle z tohoto dramatu získal cenu pro nejlepšího dramatického herce.

Slavnostní večer doprovázel i politický aktivismus některých herců. Hannah Einbinderová, která získala cenu pro nejlepší herečku ve vedlejší roli za komediální seriál Stále v kurzu, využila svého děkovného proslovu a odsoudila válku v Pásmu Gazy a antiimigrační kroky amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Španělský herec Javier Bardem zase přišel na červený koberec s tradičním palestinským šátkem, který měl uvázaný kolem krku.

O udělení cen rozhoduje na 22000 členů pořadatelské televizní akademie.

