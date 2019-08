Vraždící šaty i lidský pes, co líže dívkám nohy. Přinášíme tipy z Letní filmové školy

UHERSKÉ HRADIŠTĚ Server Lidovky.cz vám přináší tipy na několik novinek z Letní filmové školy v Uherském hradišti.

Annina válka

Válečné drama, Rusko

Režie: Alexej Fedorčenko

Tísnivě natočený příběh šestileté holčičky, která se před nacisty ukryje do komína obecní školy a dění sleduje prasklým zrcadlem. To, že se dívka jmenuje Anna, se divák dozví vlastně akorát z názvu snímku. V celém filmu totiž padnou asi jen tři nebo čtyři věty.



Annina válka režiséra Alexej Fedorčenko (Ztichlé duše, Nebeské ženy lučních Márijců) natočil živelné drama, které strhne svou syrovostí, ale zároveň nabízí velmi lidský pohled na obrovskou touhu přežít.



Snímek uhranul i ruské kritiky, kteří mu udělili obě nejvyšší ruské filmové ceny - cenu Nika i Zlatého orla. To není příliš běžné, neboť obě hodnotící filmové akademie se tradičně příliš neshodují a z principu volí jiné filmy.

Budiž světlo

Drama, Slovensko

Režie: Marko Škop



Aktuální problém: malou slovenskou vesničku terorizuje polomilitaristická mládežnická organizace. Otec od rodiny (famózní Milan Ondrík) sleduje, jak mu bere nejstaršího syna Adama. Po nešťastné události se rozhodne Adama před organizací zachránit, klidně i proti jeho vůli. Jenže to na malé vesnici, kde má každý z poblázněných fanatiků strach, nebude vůbec jednoduché. Navíc už dávno může být pozdě.

Budiž světlo se i přes skromně působící produkci díky chytře vystavěnému ději a efektním střihům může rovnat mnohem dražším zahraničním produkcím. O to je děsivější, že Slovensko se s problémem takových organizací vážně potýká, což ukázal i kritikou oceněný loňský dokument Až přijde válka režiséra Jana Geberta. Budiž světlo zamíří do oficiální kinodistribuce 10. října.

25 km/h

Komedie, Německo

Režie: Markus Goller

Feel-good buddy roadmovie a důkaz, že Němci dokáží točit inteligentní komedie. Dva bratři (Lars Eidinger a Bjarne Mädel) se třicet let neviděli a setkávají se na pohřbu otce. Po počátečních neshodách se rozhodnout vyjet na výlet, který si naplánovali, když jim bylo patnáct, ale nikdy ho neuskutečnili - projedou celé Německo odshora dolů jen na mopedech. Samozřejmě nic neprobíhá tak, jak má. Jenže ne každá cesta je o cíli. Zábavné pohlazení po duši.

Snímek je hereckým koncertem pro Larse Eidingera, kterého čeští diváci mohou znát například z výborného detektivního seriálu Babylon Berlin. Snímek navíc vyhrál divácké hlasování na Letní filmové škole a tak se podívá i do běžné kinodistribuce.





Takové krásné šaty

Horor/komedie, Velká británie

Režie: Peter Strickland

Už se vám někdy určitě stalo, že jste v obchodě viděli něco, co prostě musíte hned mít. Přesně to se přihodilo bankovní úřednici Sheile Woolchapelové (Marianne Jean-Baptistová), která v poněkud pochybném butiku natrefila na nádherné červené šaty. Právě ty ji totiž můžou pomoct se smůlou na muže, která ji už nějakou dobu trápí. Problémem je, že v podzemí butiku probíhají podivné okultní a sexuální rituály. Krásné šaty jsou prokleté,mají vlastní vědomí a touží po lidské krvi.

Britský režisér Peter Strickland (Pestrobarvec petrklíčkový, Průvodce zlem) natočil netradiční horor, který se nebere příliš vážně. Esteticky se inspiroval u italských krvavých „žánrovek“ giallo a přidal do toho „béčkový“ zjev hororů z osmdesátých let. Výsledná kombinace je stejně zábavná, jako je ve výsledku děsivá.



Jiří, pes uprchlík

Drama/hořká komedie, Česko

Režie: Tomasz Wiński

Takový bizár, že je to vlastně až geniální. Anna a Eliška (Jenovéfa Boková a Eliška Křenková) jsou dvě kamarádky, které proplouvají světem mužů. Hodil by se jim do bytu alespoň pes. Místo zvířete si ale na internetu najdou daňového poradce Jiřího, kterého láká být submisivní a sloužit svému páníčkovi jako pes. Jiří poslouchá na slovo, aportuje a spí v pelíšku v chodbě. Ale i lidský pes má svou hrdost a nechtějte ho ponižovat příliš...

Snímek, který může na první pohled podle popisu znít jako nějaké porno, je naopak citlivé psychologické drama. Téma lidské submisivity, o kterém se na veřejnosti stále příliš nemluví, zpracovává s nebývalou hloubkou. To i přes fakt, že se jedná o film středometrážní - má pouhých 30 minut.