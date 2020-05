Všichni jsme na jedné lodi, říká šéfka Colours Holušová a oznamuje první jména příštího ročníku

Ostrava/Praha Mezinárodní hudební festival Colours of Ostrava, jehož 19. ročník musel být z důvodu koronavirových opatření přesunut na 14. - 17. července 2021, oznamuje první jména z letošního programu potvrzená také na příští rok.

Mezi řadou umělců všemožných žánrů je například holandský DJ a jedna z největších osobností současné taneční hudby Martin Garrix, norská kapela Wardruna čerpající ze severské mytologie, vlivná malijská zpěvačka a kytaristka s nominací na Grammy Fatoumata Diawara, australská zpěvačka Tones and I proslavená hitem Dance Monkey, divoká bosenská formace Dubioza Kolektiv, holandský DJ a producent Bakermat, řecká zpěvačka, herečka a tanečnice Marina Satti doprovázená polyfonní ženskou vokální skupinou Fonés nebo maďarští rockeři Ivan and The Parazol.

„Jsem ráda, že první znovu potvrzená jména můžeme ohlásit tak brzy po přesunu festivalu. Jednání se zástupci kapel jsou velmi vstřícná, je cítit, že v současné situaci jsme všichni na jedné lodi,“ říká ředitelka festivalu Zlata Holušová. „Díky tomu věřím, že další účinkující na příští rok budou velmi rychle následovat,“ zdůrazňuje s tím, že snahou festivalu je přesunout na rok 2021 většinu připraveného programu včetně všech hlavních hvězd a dalších účinkujících. „Letošní program nemůže skončit pouze na plakátech, a proto jsme maximálně odhodlaní jej realizovat v roce 2021,“ vyhlásila při oznámení přesunu Zlata Holušová.

19. ročník festivalu Colours of Ostrava proběhne od 14. do 17. července 2021 tradičně industriální oblasti ostravských Dolních Vítkovic. Na stejný termín se přesunulo také mezinárodní fórum Meltingpot, které se koná po boku festivalu v jeho areálu. Nebude opět chybět tradičně bohatý doprovodný program - divadla, workshopy, filmy či výtvarné instalace. Celkově by v areálu Dolních Vítkovice mělo proběhnout přes 450 programových bodů na 24 venkovních i krytých scénách.

Zakoupené vstupenky na Colours of Ostrava 2020 platí automaticky i na příští rok. Zároveň jsou již ve festivalovém e-shopu k zakoupení čtyřdenní vstupenky na Colours of Ostrava 2021. V současné době mohou fanoušci na sociálních sítích sledovat Colours TV s koncerty, živými pořady i materiály z archivu. Fórum Meltingpot přináší zajímavé online rozhovory s různými osobnostmi.