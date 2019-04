Všichni moji synové. Drama, které proslavilo Arthura Millera, se představí v kině

Oscarová herečka Sally Fieldová (Forrest Gump, Amazing Spider-Man) a její americký kolega Bill Pullman (Den nezávislosti, Lost Highway) si zahrají hlavní role ve spalujícím rodinném dramatu, jež v roce 1947 proslavilo dramatika Arthura Millera.

Přímý přenos z londýnského divadla Old Vic, kam kamery NT Live zavítaly už díky komedii Rosencrantz a Guildenstern jsou mrtvi s Danielem Radcliffem, režíruje držitel ceny Olivier Jeremy Herrin (Parlament, Wolf Hall, People, Places & Things). V dalších rolích se ukážou seriálové hvězdy Jenna Colmanová (Viktorie, Doctor Who) a Colin Morgan (Merlin). Představení vzniká jako koprodukce divadla Old Vic a Herrinovy divadelní společnosti Headlong.



Divadlo v kině Cyklus "Divadlo v kině" přináší na plátna českých kin (Aerofilms) přímé přenosy v High Definition digitální kvalitě z prestižních divadelních scén.

Amerika, 1947. Přes všechny těžkosti a strasti žijí Joe a Kate Kellerovi úspěšný život. Vybudovali domov, vychovali dva syny a založili prosperující firmu. Jenže nic netrvá věčně a jejich spokojený život, jímž už otřásla smrt jejich staršího syna ve válce, se brzy zhroutí. Návrat postavy z minulosti vynese na světlo dlouho pohřbívané pravdy, které obnaží pravou cenu za jejich americký sen.