‚Všichni vědí, že je to příšera.’ Významný hollywoodský producent čelí nařčení z násilí a problémového chování

HOLLYWOOD Několik bývalých spolupracovníků producenta Scotta Rudina ho obvinilo ze špatného chování na place a nezvladatelných výbuchů nálady, kterou si vybíjel na štábu. Rudin je podepsaný například pod filmy Sociální síť, Tahle země není pro starý nebo Ladybird.

Rudinovo problémové chování je dobře zdokumentované už od roku 2005, kdy ho respektovaný magazín The Wall Street Journal žertovně přejmenoval na Bosszillu (dalo by se volně přeložit jako nestvůrný šéf). V článku koncipovaném jako producentova biografie se zmiňovalo mimo jiné i o to, že Rudin za pět let stihl vystřídat neuvěřitelných 119 sekretářek.



Ačkoliv je Hollywood posledních několika let pod drobnohledem kvůli množícím se nařčením ze sexuálních přečinů a nevhodného chování, Rudinovi dosud vše procházelo. To by se mohlo změnit s novou vlnou nařčení.

V článku magazínu The Hollywood Reporter si na producenta stěžuje hned několik jeho bývalých kolegů. Andrew Coles, Rudinův kolega u dramatu Queen & Slim (2019), popisuje, že producent v návalu vzteku popadl monitor od počítače a hodil ho vší silou internistovi na ruku. Muž musel na zákrok do nemocnice.

Řada incidentů obsahovala házení věcmi. Filmová koordinátorka Caroline Rugová, se svěřila s tím, že Rudin jednou po členovi štábu hodil velkou skleněnou mísou. Jindy měl zase prohodit notebook oknem.

Rudin měl Rugové nakonec dát padáka, když zjistil, že trpí cukrovkou prvního typu. „Všichni v branži vědí, že je to příšera,“ dodala.

Scott Rudin je i významným divadelním producentem. Za hry inscenované na Broadwayi získal 17 divadelních cen Tony. Je otázkou, jak nová nařčení ovlivní jeho kariéru. Připomeňme, že podobně koncem roku 2017 začala i kauza producenta Harveyho Weinsteina, který byl obviněn ze sexuálního zneužívání. Případ vedl k větší aktivizaci Hollywoodu a určitého namíření drobnohledu na celý filmový průmysl.