Všichni zlatníci jsou asi židé. Marvel se musel omluvit za antisemitskou slovní hříčku v komiksu

LOS ANGELES V novém čísle komiksu Nesmrtelný Hulk (Immortal Hulk) jde postava žertovně nakupovat do židovství (jewery) místo zlatnictví (jewellery). Komiksový gigant slíbil, že závadný panel z komiksu odstraní. Kreslíř se již omluvil.

Číslo komiksu vydané minulý týden sleduje postavu jménem Joe Fixit, jak vstupuje do zlatnictví. Na výloze je jasně vidět, že se místo jmenuje Cronembergovo židáctví (Cromemberg´s Jewery), slovní hříčka na anglické slovo pro zlatnictví (jewellery). Co víc, obchod má ve znaku šesticípou Davidovu hvězdu.

Fanouškovská stránka ComicFX označila vtip za velice nevhodné přiživování stereotypu, že všichni zlatníci musí být židé. Výtvarník komiksu Joe Benett se na sociálních sítích omluvil. Prý chtěl názvem poctít svého oblíbeného režiséra, ale vznikla z toho „upřímná, ačkoliv nešťastná chyba“, protože slovo „zlatnictví“ na výlohu psal pozpátku. Na Davidovu hvězdu ale žádnou výmluvu neměl.



„Nechápal jsem, proč je to tak urážlivý stereotyp. Díky všem reakcím jsem to nakonec pochopil. Bylo to špatné, urážející a jednoduše nevhodné. Je to chyba, za kterou musím vzít zodpovědnost. Všem uraženým se vám omlouvám. Pracuji s Marvelem na tom, abych celou situaci napravil. Z této lekce se poučím a promítnu to do svých dalších příběhů,“ napsal Benett.



Nakladatelství Marvel se za chybu také omluvilo a přiznalo, že vina je i na jeho straně, protože obrázek prošel editací i korekturou. Z digitální verze jsou nápis s Davidovou hvězdou již vymazané. Komiks se zároveň dočká opravené reedice.

Z původních vydání s antisemitským nápisem jsou ale již teď sběratelské kousky, které s přibývajícím časem pravděpodobně ještě porostou na ceně.